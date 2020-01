Regina veut donner un second souffle à la route Saskatchewan Drive

On veut encourager ce type de comportement, mais aussi encourager les gens à se déplacer autrement qu’avec leur automobile , mentionne la directrice de l’ingénierie et des infrastructures de la Ville de Regina, Shanie Leugner.

L’administration municipale souhaite ainsi faire de Saskatchewan Drive une grande avenue , principalement entre la rue Winnipeg et la rue MacTavish.

Les consultations auprès des habitants font partie du plan de quartier du centre-ville de Regina qui a été développé il y a près de 10 ans et qui permettra de fournir une orientation sur les infrastructures que la Ville de Regina devrait construire sur cette route.

La directrice de l'ingénierie et des infrastructures de la Ville de Regina, Shanie Leugner, affirme que trois plans d'aménagement différents seront présentés aux Réginois en juin. Photo : CBC

Shanie Leugner affirme que le projet de revitaliser Saskatchewan Drive est aussi de retour sur la table puisque des rénovations devront être faites sur une conduite d’eau dans le secteur.

Le plan de quartier prévoit de grandes avenues qui comprennent notamment des trottoirs plus larges, des aménagements paysagers supplémentaires, des arbres, des intersections plus importantes et peut-être de l’éclairage différent. On cherche des idées qui auraient du sens , indique-t-elle.

Trois plans d'aménagement différents devraient être présentés aux Réginois en juin, confirme Mme Leugner, tout en ajoutant que les travaux de conception devraient prendre quelques années.

Les citoyens de Regina peuvent donner leur avis sur le projet de la route Saskatchewan Drive sur le site web de la Ville de Regina jusqu’au 18 janvier.

Avec les informations de CBC