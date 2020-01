En route vers un sentier pour véhicules tout terrain à Sept-Îles

Le président du club Les Nord-Côtiers, Marius Murray, espère voir ce projet se concrétiser avant le début de la saison de cette activité récréative.

M. Murray pense que la mise en place d’un trajet pour les véhicules tout terrain en ville réglera bien des mésententes. Je prends l’exemple des automobiles [...] Si on n'avait pas fait de chemin agréable [aux] automobil[istes], ils seraient avec nous autres sur les plages. Si on veut les sortir des plages les quads, il faut leur faire un sentier ailleurs , soutient-il

Les autorisations ont été demandées et des tracés ont été déposés. La Ville et le Club Quad Les Nord-Côtiers sont en discussion. Le maire confirme que le règlement qui balisera le trajet dans la ville devrait être près pour le premier mai.

Cette nouvelle réglementation permettra aux utilisateurs de véhicules tout terrain d’avoir accès à certains hôtels et restaurants lors de leurs passages en ville.

Le maire de Sept-Îles pense que cette réglementation permettra un meilleur encadrement de la circulation des véhicules motorisés.

On ne veut pas que ça devienne le western, le free-for-all comme on dit

La Ville souhaite voir ce sentier encadré par les fédérations de véhicules tout terrain.

L’industrie touristique en lien avec les véhicules tout terrain est en plein effervescence explique le maire Porlier.

On est un peu en retard là-dessus à Sept-Îles, car de plus en plus, il se développe un tourisme de motoneige et un tourisme de quad [...] On ne veut pas manquer le bateau.

Réjean Porlier, maire de Sept-Îles