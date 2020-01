Conditions routières difficiles pour le retour au travail

Mieux vaut partir au travail un peu plus tôt lundi matin, au lendemain du passage de la première tempête hivernale de l'année dans la grande région de Québec.

Même si les précipitations de neige ont cessé, plusieurs routes restent partiellement enneigées des deux côtés du fleuve pour l'heure de pointe.

« Là où on a encore du travail, c’est dans la région de Québec et dans Chaudière-Appalaches, où on a encore nos équipes de déneigement qui vont être sur place pour les prochaines heures, au moins », explique la porte-parole du ministère des Transports (MTQ), Sarah Bensadoun.

« On a terminé une opération de déglaçage sur le pont de Québec, mais il va falloir être encore prudent dans la grande région de Québec », ajoute-t-elle.

Opérations de déneigement toujours en cours

Des opérations de déneigement ont également eu lieu la nuit dernière aux quatre coins de la ville de Québec, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir.

Le stationnement est d’ailleurs interdit sur plusieurs rues de La Cité-Limoilou aujourd’hui, entre 8 h et 16 h, a annoncé la Ville de Québec.