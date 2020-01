Les conditions routières sont encore difficiles, tandis que les pannes se résorbent

Les conséquences du mauvais temps du week-end étaient encore palpables, lundi matin, dans l'est du pays, alors que les conditions routières étaient difficiles dans plusieurs régions et que 10 000 abonnés d'Hydro-Québec, la majorité en Montérégie, étaient toujours sans électricité.

Sur le réseau routier québécois, l'impact se fait maintenant davantage sentir dans l'est.

Les chaussées étaient couvertes de neige sur plusieurs tronçons de route dans les régions de Chaudière-Appalaches, de la Gaspésie et du Saguenay, et partiellement couvertes en Outaouais, en Estrie, dans le Centre-du-Québec, en Mauricie, et sur la Côte-Nord.

Plusieurs tronçons de route ont été fermés dimanche en fin d'avant-midi dans la région de Chaudière-Appalaches. Les piètres conditions ont notamment forcé la fermeture de l'autoroute 20 dans les deux directions entre Lévis et Montmagny.

Pas moins de 1700 camions du ministère des Transports ont été déployés sur quelque 32 000 kilomètres de routes du réseau. Ces équipements procèdent à l'épandage de sel et d'abrasifs, au déglaçage ou au retrait de la neige au besoin.

En matinée dimanche, Hydro-Québec rapportait qu'un total de plus de 137 000 de ses clients étaient victimes de pannes sur son réseau.

Une très forte majorité de ces abonnés touchés se trouvaient en Montérégie, dans les secteurs de Longueuil, de Brossard, de Saint-Lambert et de la Vallée-du-Richelieu. Lundi matin, à 5 h 45, il restait encore près de 8400 clients privés de service.

Certaines écoles n'ont pas été en mesure d'ouvrir leurs portes.

Le porte-parole d'Hydro, Louis-Olivier Batty, a expliqué que ce sont les lignes à haute tension qui traversent des corridors de forts vents qui sont les principales responsables de la situation.

On a un effet combiné entre le grésil et les forts vents. Un effet où les lignes, dans les grands corridors de vent, vont faire du galopage. C'est un phénomène que l'on connaît très bien, mais ça affecte la possibilité de garder ces lignes-là en tension , a-t-il dit. Ce galopage est l'effet de balancement des fils qui viennent à se frapper les uns contre les autres.

Les premières pannes s'étaient déclenchées dimanche vers 4 h et plus de 250 employés d'Hydro-Québec ont été mobilisés sur le terrain pour rétablir le service. Les effectifs pouvant être bonifiés dans certains secteurs au besoin.

Un système venu du Texas

Le Québec et les Maritimes n'ont pas échappé à l'important système dépressionnaire qui a pris naissance dans le sud des États-Unis, entraînant tout un cocktail météo dimanche.

La bande de précipitations partait du Texas et touchait en même temps le Texas et le Québec. C'est vraiment un très vaste système qui a touché tout l'est du continent , a expliqué le météorologue Simon Legault, d'Environnement et Changement climatique Canada.

Dans la grande région de Montréal, les précipitations se sont transformées en neige à partir de la fin de l'avant-midi; elles ont cessé en soirée.

Si on a évité le pire dans le sud du Québec puisqu'il est tombé plus de grésil que de pluie verglaçante au cours de la nuit de samedi à dimanche, la situation était toute autre dans l'est de la province, où l'on a carrément eu droit à une tempête hivernale.

Il y a déjà de 15 à 20 centimètres de neige de tombée dans la région de Québec et c'est probablement plus du côté de Charlevoix , a noté le météorologue.

On attend une autre quinzaine de centimètres pour la journée. Ça va faire une vraie grosse bordée, en plus des vents forts surtout près du fleuve. On a déjà enregistré des rafales de 90 km/h à l'île d'Orléans , ajoutait M. Legault.