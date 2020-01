La popularité du cannabis comestible pourrait être passagère

« Les ventes de ces produits ont été plutôt cycliques », note le président-directeur général de l’entreprise de vente de cannabis Delta 9, John Arbuthnot. « On peut dire qu’ils ont été bien accueillis. »

Les employés des magasins Tokyo Smoke et Tweed donnent le même son de cloche, rapportant un certain engouement vers la fin du mois de décembre.

« La première cargaison s’est vendue en quelques heures », souligne Kelly Olsen, la responsable de la mise en marché de l’entreprise propriétaire du magasin, Canopy Growth.

« Dans l’ensemble, nos clients sont friands de ces produits, qui se vendent rapidement lorsqu’ils arrivent au magasin. »

Selon un rapport publié en juin par la firme Deloitte, la valeur du marché du cannabis comestible pourrait dépasser celle du cannabis séché et atteindre 2,7 milliards de dollars par année.

« C’est ridicule », s’exclame Chris Damas, le président de BCMI Research et auteur du BCMI Cannabis Report, une infolettre adressée aux investisseurs nord-américains de l’industrie.

« Selon moi, l’industrie vaut plutôt quelques dizaines de millions [de dollars] parce qu’il n’y a pas assez de THC dans ces produits pour séduire les usagers réguliers. »

Selon lui, « il est possible d’acheter une tablette de chocolat contenant 100 mg de THC pour 20 $ dans un magasin illégal », nourrissant ce qu’il qualifie de « marché gris ».

Tweed, Tokyo Smoke, Delta 9 et les autres magasins de cannabis de la province vendent tous des produits des confiseries contenant du THC. Leur concentration varie entre 2,5 mg et 10 mg et ils coûtent environ 10 $.

Les produits de vapotage sont pratiquement aussi populaires que les bonbons, soutient John Arbuthnot, des magasins Delta 9. Il voit également l’arrivée prochaine de boissons au THC d’un bon oeil.

« Il y a des gens qui ne voulaient rien savoir de fumer du cannabis, mais qui n’auraient aucun problème à le voir infusé dans une boisson gazeuse », croit-il.

« La question, c’est de savoir combien d’utilisateurs seront attirés par ces nouveaux produits dérivés », se demande Chris Damas.

Il faut aussi se demander quel sera leur niveau de fidélité à ces produits et si les clients les préféreront à ceux, quoi qu’illégaux, que le marché noir offre pour moins cher, souligne l’économiste Phil Cyrenne, de l’Université de Winnipeg.

« Ce n’est pas parce que le produit est illégal que la chaîne d’approvisionnement n’est pas bien rodée », note-t-il. « Si ces fournisseurs sont en affaires depuis si longtemps, c’est qu’ils doivent bien travailler. »

La « naïveté » de Santé Canada

Selon lui, le lien que Santé Canada semble tracer entre la légalisation et l’appauvrissement du marché noir relève de la « naïveté ».

« Il y a certainement un marché pour les gens qui veulent des produits dont la qualité est contrôlée. La question est de savoir quelle en est la taille? »

Les gens préfèrent encore se procurer des produits illégaux à faible coût, croit Chris Damas.

« C’est un tout nouveau marché », précise John Arbuthnot. « On vit les mêmes douleurs d’accouchement que lors de la légalisation des plants. »

