La Franco-Ontarienne Carolyne Prévost l'avoue candidement : l'idée d'accrocher ses patins lui a traversé l'esprit quand la commissaire de la Ligue canadienne de hockey féminin (CWHL), Jayna Hefford, a annoncé la mort du seul circuit professionnel féminin au pays il y a six mois.

La native de Sarnia enseigne à temps plein à l'école secondaire francophone Gaétan-Gervais, à Oakville. Elle dédie aussi beaucoup de temps au CrossFit, l'autre sport auquel elle se consacre énormément. Elle prendra d'ailleurs part à ses deuxièmes championnats du monde de la discipline l'été prochain.

L'ancienne porte-couleur des Furies de Toronto avait donc de bonnes raisons pour tirer un trait sur sa carrière de hockeyeuse.

Lorsque j'ai vu la détermination de toutes les filles et qu'elles se sont mises ensemble, j’ai réalisé que ce n’était pas le bon moment du tout. Carolyne Prévost, membre de la tournée Dream Gap

C'est l'appel des nouvelles générations de joueuses de hockey qui l'a convaincu de continuer à s'investir dans le sport.

On essaie de dire aux jeunes filles qu’on vit cette réalité-là, puis on essaie de changer ça pour vous autres. Quitter, c’est pas la solution, somme-t-elle dans un café d'Etobicoke. Venez vous entraîner, continuez dans vos sports, battez-vous pour vos droits comme femmes, puis suivez vos rêves!

La gardienne de but Amanda Makela de l'équipe Spooner a fait bien des heureuses en s'arrêtant pour discuter avec de jeunes admiratrices entre deux périodes de jeu. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Je ne peux pas mentir et dire que je me considère au même niveau que certaines joueuses comme Marie-Philip Poulin, mais j'ai réalisé que ces filles-là avaient besoin de filles comme moi pour continuer leur mouvement , reconnaît-elle en se comparant aux vedettes de la tournée Dream Gap de l'Association des joueuses de hockey professionnelles (PWHPA) dont elle fait partie.

Les jeunes femmes quittent souvent le sport d'élite parce qu'il n'y a pas de ligue professionnelle après les rangs universitaires. Lorsqu'une ligue existe, comme ce fut le cas de la CWHL pendant 12 ans, ce sont les salaires qui ne sont pas suffisamment intéressants, analyse Carolyne Prévost.

L'objectif de la tournée de démonstration imaginée par le syndicat des joueuses n'est pas seulement de vendre le hockey féminin aux personnes intéressées à s'investir, mais de couler les fondations d'une ligue professionnelle durable pour les hockeyeuses, conclut-elle.

Un peu plus près du rêve

N'empêche que les joueuses de hockey de la défunte Ligue canadienne n'ont pas toutes le luxe de passer à un autre sport. Certaines font un choix conscient de sacrifier les meilleures années de leur carrière d'athlète au profit d'une cause plus importante.

Leur détermination inspire grandement la conseillère de l'Association des joueuses, Jayna Hefford, l'une des rares femmes intronisées au Temple de la renommée du hockey.

Elles aimeraient toutes jouer dans une ligue professionnelle et empocher de gros salaires, mais je pense qu'elles ont fait le choix plus difficile d'affronter une saison floue pour le bien des générations futures. Je suis certaine qu'elles dorment très bien la nuit à cause de ça , explique-t-elle.

Pour plusieurs jeunes filles, le rêve d'une carrière dans le hockey professionnel est inimaginable. C'est ce que tentent de changer les joueuses de la tournée « Dream Gap ». Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Les joueuses de la tournée Dream Gap ont pris part à six parties de démonstration dans trois arénas de la grande région de Toronto cette fin de semaine. À leur dernier arrêt à Toronto, elles avaient disputé quatre matchs.

Six matchs, c'est énorme! Nous sommes satisfaits de la tournure des événements. Les amateurs ont été au rendez-vous. Nous apprenons aussi beaucoup. Nous tentons des choses qui n'avaient jamais été pensées en 12 ans dans la Ligue canadienne. C'est très positif pour l'avenir , rajoute Hefford qui a notamment gagné quatre médailles d'or olympiques et sept autres au Championnat du monde avec le Canada.

Aucune d'entre nous ne savait ce à quoi cette saison allait ressembler. La tournée est un grand succès, mais je me soucie du bien-être des joueuses. Jayna Hefford, conseillère de l'Association des joueuses

Il y a quelques mois, l'hypothèse d'une nouvelle ligue en 2020 avait été avancée, mais aucun progrès notoire n'a été fait de ce côté. L'Association des joueuses martèle qu'elle souhaite suivre l'exemple de la Ligue nationale de hockey à ses débuts avec six équipes.

Des modèles pour les plus jeunes

Les sourires étaient nombreux pour le dernier match de la fin de semaine, dimanche après-midi. Les gradins de l'ancien Maple Leaf Gardens n'étaient pas pleins, mais de nombreuses familles et jeunes joueuses de hockey étaient présentes.

Josh Ritter, sa conjointe Nicole et leur fille de 5 ans Valentine sont tombés sous le charme du hockey féminin la saison dernière. Photo : Radio-Canada / Raphaël Guillemette

Valentine, cinq ans, déborde d'admiration pour Natalie Spooner et Sarah Nurse, deux membres de l'équipe canadienne de hockey féminin, parce qu'elles patinent très vite .

Ses parents Nicole et Josh Ritter ne sont pas moins impressionnés. Si j'avais su que c'était possible de jouer au hockey dans une équipe exclusivement composée de filles il y a 20 ans, j'aurais délaissé le patinage artistique auquel mes parents m'avaient inscrit , laisse tomber sa mère. Je n'ai pas de doute là-dessus!

On a seulement appris l'existence des Furies de Toronto la saison dernière et nous avons acheté des billets de saison. On connaît la suite, mais de voir ces joueuses aujourd'hui, ça donne espoir. Notre fille a de vrais modèles devant elle , explique Josh, un grand amateur de hockey.

Le prochain événement de cet ampleur aura lieu à Philadelphie, en Pennsylvanie, à la fin du mois de février. Entre-temps, les joueuses des deux équipes improvisées à Toronto continueront de s'affronter pour la forme dans la Ville Reine. Certaines d'entre elles peuvent songer aux Championnats du monde qui auront lieu dans moins de trois mois en Nouvelle-Écosse.