Cérémonie à Winnipeg pour les victimes du vol PS752

La vigile s’est déroulée au Centre Caboto, dans le sud de Winnipeg, organisée par la communauté iranienne du Manitoba, qui est toujours sous le choc après la soudaine disparition de certains de ses membres.

Deux familles, une scientifique, un étudiant et une élève d’une école élémentaire de Winnipeg figurent parmi les victimes manitobaines de l’écrasement d’avion.

Ces huit victimes sont Amirhossein Ghassemi, Forough Khadem, Amirhossein Bahabadi Ghorbani, Mahdi Sadeghi, sa femme, Bahareh Hajesfandiari, et leur fille, Anisa Sadeghi, Farzaneh Naderi et son fils Noojan Sadr. Une autre victime, Farhad Niknam, est un ancien Winnipegois.

Bahar Jafari-Jozani était une amie d’Anisa Sadeghi, qui avait 11 ans. Elle était à la vigile. Je suis très choquée et je ne savais pas comment réagir. Je me sens comme c'est un rêve et je veux juste me réveiller et faire semblant comme si rien n'était arrivé, mais c'est arrivé et c'est vraiment triste. Et je me sens vraiment mal , dit-elle.

Mahdi Sadeghi, Anisa Sadeghi et Bahareh Hajesfandiari étaient ensemble dans le Boeing 737 qui s'est écrasé à Téhéran. Photo : Photo fournie par la famille

À la douleur s'ajoutent aussi la colère et les questions, indique l’organisateur de l’événement et professeur à l'université du Manitoba Mohammad Jafari-Jozani.

Je ne peux pas décrire ce que je ressens. Je ne sais même pas ce que je dis maintenant. Ce n'est pas acceptable de voir quelque chose comme cela se passer dans notre monde. Maintenant, nous cherchons la vérité et j'espère que le gouvernement va nous aider , lance-t-il.

De nombreuses personnes présentes à l’événement n’étaient pas d’origine iranienne, mais souhaitaient tout de même offrir leur soutien aux personnes directement touchées par le drame.

Boris Gavrailoff est un ancien étudiant de l’Université du Manitoba. Je suis là pour soutenir les quelques amis iraniens qui sont venus au Canada. Moi-même, je suis un ingénieur diplômé de l'Université du Manitoba et j'ai passé mon diplôme avec des amis iraniens , dit-il.

Justin Trudeau a réitéré hier sa demande d'enquête internationale indépendante sur les causes de l'écrasement et il a indiqué vouloir discuter de la compensation des familles des victimes. Il a prononcé un discours lors d’une cérémonie similaire à Edmonton.

Avec les informations d’Amélie David