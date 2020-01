Un publicitaire revoit ses règles après l’affichage d’une campagne anti-Trudeau

Les publicités ont été achetées à l’entreprise Singpatico par Alberta Fights Back [la riposte albertaine], un groupe enregistré comme annonceur sans affiliation politique auprès d’Elections Alberta, mais dont la tête dirigeante est le héraut du nouveau Parti du Wexit du Canada, Peter Downing.

Ce n’est pas le premier achat publicitaire du groupe de pression albertain, confirme le président de Singpatico, James McDonnell.

« Notre entreprise a toujours soutenu que tant que les publicités sont dans les normes, nous restons neutres, et nous avons accepté toutes sortes de campagnes, tant qu’elles respectaient ces normes. »

« À la lumière de celle-ci, je crois qu’on doit réfléchir », confie-t-il, ajoutant que pour ses prochains achats, Alberta Fights Back devra « ajuster son message ».

« Sans donner de détails, nous allons revoir notre processus d’évaluation », dit-il. « On défend la liberté d’expression en vertu de la Charte [canadienne des droits et libertés], mais on ne veut pas donner l’impression de véhiculer des discours haineux ou des publicités offensantes. »

Ce n’est pas la dernière fois, promet Peter Downing

Le responsable d’Alberta Fights Back (AFB), Peter Downing, dit n’avoir eu vent d’aucun commentaire négatif de citoyens à la suite de l’affichage de ses publicités, jusqu’à ce que les médias communiquent avec lui au cours de la fin de semaine.

« La réponse était éminemment positive. Les gens aiment ces panneaux », croit-il. « Les gens les aiment parce qu’ils voient enfin quelqu’un se lever et les représenter politiquement. »

Ce n’est pas la première fois qu’AFB s’offre des publicités que certains jugent offensantes.

Un panneau-réclame, aussi acheté auprès de Singpatico, se demandait si Justin Trudeau était en train de pousser le Canada à la guerre civile, laissant entendre que le premier ministre mine la liberté d’expression et « normalise la pédophilie ».

Selon M. Downing, la campagne invitant à l’emprisonnement de Justin Trudeau n’a duré qu’une semaine.

Deux de ces publicités ont été affichées aux environs d’Airdrie, cinq à Edmonton et une à Calgary.

Le responsable d’AFB promet de récidiver en changeant de sujet. « On vient de s’enregistrer comme parti politique fédéral, donc on s’affichera plus, comme tous les autres partis politiques. »

Avec les informations de Joel Dryden