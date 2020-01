Colère et tristesse après l'écrasement du vol PS752, cocktail météo hivernal et Haïti, 10 ans après le séisme. Résumé de l'actualité qui a marqué le week-end.

Colère et incompréhension après la tragédie du vol PS752

Vigile aux chandelles en hommage aux victimes de l’écrasement d’avion en Iran. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Au Canada, en Iran, et ailleurs dans le monde, les proches des victimes de l'écrasement du vol d'Ukraine International Airlines, tout comme plusieurs dirigeants, réclament justice. La tragédie, qui a fait 176 morts, dont 57 Canadiens, a soulevé l'ire contre le gouvernement de Téhéran, qui a fini par reconnaître qu'un missile avait abattu l'appareil, en milieu de semaine.

Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a exigé une enquête complète sur cette affaire, tandis qu'un peu partout au pays, des vigiles étaient organisées pour saluer la mémoire des victimes.

En Iran, face aux dénégations des autorités, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans les rues, samedi et dimanche, pour manifester et exiger la fin du régime des ayatollahs.

Glace, grésil et neige au menu

L'est du Canada a été touché de plein fouet par une tempête mêlant pluie verglaçante et neige. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Un cocktail météo indéniablement hivernal a frappé de plein fouet l'est du pays. De l'Ontario aux Maritimes, la population a eu droit à différentes variations d'un mélange composé de pluie verglaçante, de grésil, de forts vents et de neige, ce qui a compliqué les déplacements et plongé plusieurs dizaines de milliers de foyers dans le noir. À Montréal, des dizaines de vols ont été annulés en raison des mauvaises conditions météorologiques.

L'horreur en Haïti, 10 ans plus tard

Des résidents marchent dans une zone détruite de Port-au-Prince, après le tremblement de terre majeur qui a frappé la capitale haïtienne en 2010. Photo : Reuters / Jorge Silva

Il y a une décennie, la terre tremblait dans la Perle des Antilles, faisant plus de 200 000 morts et au-delà d'un million de sans-abri. Dix ans plus tard, la société haïtienne peine toujours à se relever de cette catastrophe, et les défis demeurent nombreux, qu'il s'agisse des nombreuses impasses politiques, des problèmes de santé mentale liés au séisme ou encore du manque de suivi quant aux sommes promises pour la reconstruction.

Fausse alerte nucléaire en Ontario

Les Ontariens ont été alertés par erreur à propos d'un « incident » qui serait survenu à la centrale nucléaire de Pickering, à l'est de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Les Ontariens ont eu droit à une mauvaise surprise, dimanche matin, quand un message d'alerte envoyé par erreur à l'ensemble des habitants de la province a évoqué un « incident » à la centrale nucléaire de Pickering, en banlieue éloignée de Toronto. Il aura fallu près de deux heures pour qu'un correctif soit transmis. Une enquête sur ce cafouillage a été réclamée.

Schisme royal à Buckingham Palace

La duchesse de Sussex, Meghan Markle, et le prince Harry présentent leur fils Archie au château de Windsor en mai 2019. Photo : Reuters / POOL New

Coup de tonnerre au sein de la monarchie britannique, cette semaine, en raison de la décision du couple formé du prince Harry et de Meghan Markle de chercher à s'éloigner de la vie royale et à tendre vers l'indépendance financière. Les spéculations vont bon train quant à savoir où les jeunes parents pourraient s'installer, ceux-ci ayant évoqué des allers-retours entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Une réunion de crise doit avoir lieu en présence de la reine Élisabeth II lundi.

Bonne semaine!