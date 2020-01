Une dizaine d'ambulanciers paramédicaux de Dessercom en mission humanitaire au Bénin

Une dizaine d’étudiants et un enseignant en soins préhospitaliers d’urgence du Collège Ellis du campus de Drummondville feront partie du voyage.

Un ambulancier paramédical de Dessercom de Rouyn-Noranda assistera à ce premier projet international pour l'entreprise québécoise.

La mission durera 17 jours et vise entre autres à former des intervenants d’urgence de la ville de Cotonou à des soins extrahospitaliers, explique le coordonnateur aux communications à Dessercom, Francis Brisebois.

Outre les formations en traumatologie, on va donner également des formations au niveau des premiers soins, dit-il. Également, on va participer avec des intervenants là-bas par rapport plus à une notion de santé publique comme le brossage des dents et on va sensibiliser aux ITS [infections transmissibles sexuellement]. C'est vraiment une participation avec les acteurs communautaires de la santé.

Dessercom offrira également une ambulance entièrement équipée au Bénin.

L'entreprise est présente dans 11 points de service en Abitibi-Témiscamingue.