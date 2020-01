Les amateurs de VTT profitent d’un sentier attendu depuis longtemps au Restigouche

Pour cette première tentative hivernale, l'offre est limitée à un total de 64 kilomètres entre Campbellton et Balmoral.

Le Club VTTvéhicules tout terrain 2000 réalise ainsi le souhait de plusieurs parmi ses quelque 600 membres.

C’est un début , se réjouit Dean Lapointe, président du Club VTTvéhicules tout terrain 2000. Il espère que le nombre de sentiers augmentera d’hiver en hiver.

On aimerait pouvoir aller rencontrer le club à Bathurst. On aurait plus de sentiers, ça serait l'idéal. Puis après ça, il y a Saint-Quentin qu'on aimerait aller rejoindre aussi , dit-il.

Ailleurs dans le nord de la province, particulièrement dans les régions de Madawaska et Chaleur, ainsi que dans la Péninsule acadienne, la balade en VTTvéhicules tout terrain l'hiver est une activité hivernale très populaire, pratiquée dans un réseau de sentiers bien développé.

Ça fait plusieurs années que c'est commencé ailleurs , relate Dean Lapointe. Mais veux, veux pas, on est dans le nord de la province : on a plus de neige, c'est plus d'ouvrage. On a un petit peu moins de membres, la population est moins grosse.

L’enthousiasme n’en est pas moins palpable. Après seulement quelques semaines d'ouverture des sentiers, les amateurs sont nombreux à en profiter du sentier et à visiter les deux lieux de rencontre offerts par le club.

Ça faisait longtemps qu'on en voulait parce qu'on était toujours obligés de paqueter nos quatre-roues et monter à Bathurst et Beresford pour avoir du fun en hiver , raconte Luc Robichaud, un amateur de VTTvéhicules tout terrain de McLeods, au Nouveau-Brunswick. Les trails sont bien paquetées, puis c'est le fun. On continue de faire ce qu'on aime faire à l'année longue.

D’après le reportage de Serge Bouchard