Les grèves s’intensifient dans les écoles ontariennes

Les 83 000 membres de la FEEO cesseront de superviser les activités parascolaires après les heures de classe, comme les entraînements de sport.

Ils ne participeront plus aux sorties éducatives, n’arriveront pas au travail plus tôt que 30 minutes avant le début de la journée d'enseignement et quitteront l'école au plus tard 15 minutes après la fin de la classe.

La grève du zèle du syndicat ne touchait jusqu'alors que les tâches administratives comme celle de remplir les bulletins.

Le syndicat menace également d'entamer des grèves tournantes à partir du 20 janvier si une entente n'est pas conclue d'ici là avec le gouvernement Ford.

Grève du zèle des enseignants franco-ontariens

L’Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens (AEFO) va également déclencher une grève du zèle dès jeudi.

Le bureau du ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, dit avoir reçu un préavis de grève du syndicat en fin de semaine.

Dans une lettre aux parents, le Conseil scolaire Viamonde a aussi confirmé dimanche que la grève du zèle va commencer jeudi.

Le syndicat devrait donner des détails sur ses moyens de pression lors d’une conférence de presse mardi.

Des séances de négociations sont prévues d'ici jeudi.

En décembre, les membres de l'AEFO ont donné à 97 % un mandat de grève à leur syndicat.

Cinquième journée de grève tournante mercredi

La Fédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) tiendra pour sa part sa cinquième journée de grève tournante mercredi.

Bon nombre d’écoles fermeront en raison du manque de personnel.

Voici la liste des conseils scolaires francophones touchés :

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

École élémentaire publique Carrefour Jeunesse (Rockland)

École élémentaire publique Charlotte-Lemieux (Ottawa)

École élémentaire publique De la Rivière Castor (Embrun)

École élémentaire publique Des Sentiers (Orléans)

École élémentaire publique Francojeunesse (Ottawa)

École élémentaire publique Gabrielle-Roy (Ottawa)

École élémentaire publique Jeanne-Sauvé (Orléans)

École élémentaire publique Julie-Payette (Kanata)

École élémentaire publique L’Odyssée (Orléans)

École élémentaire publique Le Prélude (Orléans)

École élémentaire publique Louise-Arbour (Ottawa)

École élémentaire publique Marie-Curie (Ottawa)

École élémentaire publique Mauril-Bélanger (Ottawa)

École élémentaire publique Michaëlle-Jean (Nepean)

École élémentaire publique Michel-Dupuis (Ottawa)

École élémentaire publique Nouvel Horizon (Hawkesbury)

École élémentaire publique Ottawa-Ouest (Ottawa)

École élémentaire publique Rose des Vents (Cornwall)

École élémentaire publique Séraphin-Marion (Ottawa)

École élémentaire publique Terre des Jeunes (Alexandria)

École élémentaire publique Trille des Bois (Ottawa)

École élémentaire et secondaire publique L’Académie de la Seigneurie (Casselman)

École élémentaire et secondaire publique Maurice-Lapointe (Kanata)

École élémentaire et secondaire publique Rivière-Rideau (Kemptville)

École secondaire publique De la Salle (Ottawa)

École secondaire publique Gisèle-Lalonde (Orléans)

École secondaire publique L’Alternative (Ottawa)

École secondaire publique L’Héritage (Cornwall)

École secondaire publique Le Sommet (Hawkesbury)

École secondaire publique Louis-Riel (Gloucester)

École secondaire publique Omer-Deslauriers (Ottawa)

École Le Transit (Ottawa)

École des adultes Le Carrefour (Ottawa)

Centre d’éducation et de formation de l’Est ontarien (CEFEO) (Ottawa)

Conseil scolaire catholique MonAvenir

École élémentaire catholique Corpus-Christi (Durham)

École élémentaire catholique Jean-Paul II (Durham)

École élémentaire catholique Notre-Dame-de-la-Jeunesse (Ajax)

École secondaire catholique Saint-Charles-Garnier (Durham)

École élémentaire catholique Monseigneur-de-Laval (Hamilton)

École élémentaire catholique Notre-Dame (Hamilton)

École secondaire Académie catholique Mère-Teresa (Hamilton)

École élémentaire catholique Saint-Philippe et Centre copains-copines (Burlington)

École élémentaire catholique Saint-René-Goupil (Guelph)

Conseil scolaire de district catholique des Grandes Rivières

Toutes les écoles

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l'Ontario

Toutes les écoles d’Ottawa, Carleton Place, Merrickville, Kemptville et Brockville, ainsi que le Centre éducatif et l’Éducation permanente.

Conseil scolaire de district catholique Nouvelon

École Ste-Marie (Azilda)

École Alliance St-Joseph (Chelmsford)

École Notre-Dame de la Merci (Coniston)

École St-Étienne (Dowling)

École Saint-Joseph (Espanola)

École St-Augustin (Garson)

École Notre-Dame (Hanmer)

École St-Joseph (Hanmer)

École St-Paul (Lively)

École St-Antoine (Noëlville)

École St-Charles Borromée (St-Charles)

École Félix-Ricard (Sudbury)

École St-Denis (Sudbury)

École St-Dominique (Sudbury)

École St-Joseph (Sudbury)

École St-Pierre (Sudbury)

École Jean-Paul II (Val Caron)

École Ste-Thérèse (Val Thérèse)

École St-Thomas (Warren)

Carrefour Options+ (Sudbury)

Collège Notre-Dame (Sudbury)

École secondaire du Sacré-Cœur (Sudbury)

École secondaire catholique Champlain (Chelmsford)

École secondaire catholique Franco-Ouest (Espanola)

École secondaire catholique l’Horizon (Val Caron)

Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario

Les écoles dans le district de Sudbury seront fermées