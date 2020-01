Régie de la plaque tournante : une location des anciens bureaux controversée

L’espace d'environ 930 mètres carrés est composé de 48 places de stationnement, 14 grands postes de travail, une cuisine sur mesure et une salle de conférence, selon un dépliant immobilier.

Le nouveau locataire, la société sMedia, aide les concessionnaires automobiles à cibler leurs acheteurs en ligne. Il sous-loue le bien à Colliers International avec qui il a signé un bail de 10 ans, mais le loyer est moins important que ce que doit régler la GTH chaque mois.

Criblée de dettes

En effet, des fonctionnaires géraient le complexe de logistique et de transport depuis 2013 et avaient tenté de vendre des terrains sans succès. La GTH était aussi criblée de dettes. C’est alors qu’à la demande du gouvernement, la gérance de l'ancien siège social a été prise en main le 1er octobre 2019 par Colliers International, un spécialiste privé de gestion immobilière commerciale.

D’après un courriel du bureau du premier ministre, Scott Moe, cette sous-location fera perdre au gouvernement 278 000 $ de loyer au cours des 10 prochaines années. Cependant, cela est préférable, car le bien est loué alors qu’auparavant les bureaux étaient inoccupés.

sMedia et le fils de la ministre

La société sMedia est détenue en partie par le fils de Christine Tell, la ministre des Services correctionnels et de police. Le gouvernement affirme que Mme Tell n'a aucun rôle dans sMedia et qu’elle ne prend aucune décision à la Régie de la plaque tournante de transport mondial.

Le gouvernement précise que la signature du bail a été négociée entre le directeur général de GTH, sMedia et Colliers International et que le conseil d’administration de GTH a approuvé le bail.

Le NPD s'insurge

Entre temps, la ministre Christine Tell a demandé au commissaire aux conflits d’intérêts de la Saskatchewan de se pencher sur ce dossier afin de s’assurer que tout est en ordre.

Le chef de l’opposition néo-démocrate, Ryan Meili, demande à ce que les règles entourant les conflits d'intérêts soient mieux encadrées : « On a l’impression que chaque fois qu’on se retourne, un autre ami, donateur, membre de la famille ou partenaire commercial réalise une bonne affaire aux frais du contribuable. » Il réclame une enquête sur tous les accords passés avec la propriété de la GTH.

D'après les informations de Geoff Leo