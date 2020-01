Une nuit gratuite pour des Québécois en déplacement à Saint-Jean-Port-Joli

Patricia Gagné est propriétaire du motel Blanche d'Haberville depuis 2004. Elle ne voulait pas que sa vingtaine de clients risquent leur vie en prenant la route.

Je me suis dit que si jamais je demandais de l’argent, peut-être qu’il y en a qui sont financièrement moins nantis, il risque leur vie sur la route, alors je me suis dit que je les gardais chez nous à l’abri jusqu’à demain gratuitement , souligne-t-elle.

La majorité de ses clients prenaient part à un tournoi de hockey et viennent de Laval. Les autres sont en déplacement : ils partaient pour Montréal, l’Île-du-Prince-Édouard et même Terre-Neuve.

Dans ce secteur, l’autoroute 20 et la route 132 sont d’ailleurs fermées à la circulation.

Élan de générosité

Ce n’est pas la première fois que la propriétaire fait preuve de générosité envers ses clients.

Profiter des mauvaises conditions pour faire de l’argent, on a jamais fait ça, on a toujours aider les gens dans le besoin, que ce soit la nuit, l’été, on fait tout le temps ce qu’il faut , ajoute-t-elle.

Même si certains clients doivent reprendre la route pour travailler lundi, elle a invité ces derniers à attendre que la tempête se calme. Si vraiment vous êtes obligés, attendez que la neige cesse , dit-elle.