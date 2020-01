La Chambre de commerce et d'industrie du Centre-Abitibi a 100 ans cette année

Selon la Société d'histoire d'Amos, elle était formée principalement de gens d'affaires d'Amos, mais aussi de Villemontel, Dupuis, La Sarre, Macamic, La Reine et Barraute.

Plusieurs personnalités ont contribué à la création et l'essor de l'organisation, dont Hector Authier, David Gourd ou Ivanhoë Frigon.

L'organisme s'est impliqué dans plusieurs dossiers notamment le transport, la voirie, l'éducation, la santé ou encore le tourisme.

Son rôle a également évolué à travers le temps, mentionne la présidente de la Société d'histoire d'Amos, Carmen Rousseau.

Je pense que c'est plus dans des dossiers très marqués qu'ils ont eu une influence pour le développement économique entre autres au niveau des transports. Carmen Rousseau

Ça n'a pas toujours fonctionné, mais on voit quand même leur désir de changer les choses et de se regrouper et d'influencer les décisions gouvernementales, d'obtenir des subventions, constructions et améliorations des routes, le transport. Ça a eu une influence probablement marquante. Au niveau des communications probablement aussi. Il faut dire aussi que ces gens-là ont individuellement apporté beaucoup de choses à la région , dit-elle.

Des dossiers comme l'accueil et l'intégration de la main-d’œuvre venant de l'extérieur, l'échange d'information, la promotion des entreprises avec des galas et les soirées reconnaissances font désormais partie des missions de la chambre commerce.

Non seulement la chambre de commerce va avoir évoluée au fil des ans, mais aussi au fil des acteurs qui la composent et des réalités sociales qui l'entourent , dit la présidente de la Chambre de commerce Mariane Michaud.

Selon elle, la chambre évolue au même titre que le reste de la société et du système économique. Mais la mission de base qui est de représenter les commerçants, entrepreneurs et industries reste là, mais comme n’importe quel organisme, on doit mettre à jour nos méthodes.

Au programme des célébrations un cocktail dînatoire le 3 mars, jour du 100e de l'organisme.