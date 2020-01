Les interventions du Service des incendies en baisse à Amos

En 2013, les pompiers avaient effectué 156 sorties contre 146 en 2014.

Le nombre de sorties des pompiers avait progressivement grimpé jusqu'à 189 en 2018.

Puis en 2019, le Service des incendies a effectué 161 interventions.

Une baisse qui serait attribuable à l'embauche de deux préventionnistes en septembre 2018 par la Ville d'Amos, explique le directeur adjoint du Service incendie de la Ville d'Amos, Stéphane Sigouin.

Depuis septembre 2018, les deux personnes font le tour des résidences pour faire de la prévention incendie. Est-ce que ça a un lien direct avec les incendies en 2019, on ne peut pas en être sûr, mais on espère que oui et on souhaite que ça ait un impact à long terme également , dit-il.

Il précise que la charge des pompiers a diminué. Dans le passé, c'était la trentaine de pompiers à temps partiel qui faisaient la prévention le soir ou la fin de semaine sur une base volontaire. C'est vraiment nouveau que des pompiers soient engagés pour faire cette prévention auprès des citoyens , ajoute M. Sigouin.

Une 5e intervention en 2020

Le Service incendie d'Amos a d'ailleurs effectué sa cinquième intervention de l'année, samedi soir, pour un brasier survenu dans un garage.

À l’arrivée des pompiers, les flammes avaient déjà ravagé le bâtiment situé sur le chemin Brochu, si bien que celui-ci était déjà effondré.

Le revêtement extérieur de la maison adjacente au bâtiment avait également subi des dommages.

Dans ce type d'intervention, l'important est de protéger la résidence, qui était à proximité du garage. Nous avons donc arrosé la maison pour la sécuriser et après nous avons procédé à l'extinction du feu , raconte le directeur adjoint du Service incendie de la Ville d'Amos, Stéphane Sigouin.

Plus de quinze pompiers d'Amos ont participé à cette intervention et trois pompiers de Landrienne sont venus prêter main-forte à leurs collègues avec un camion-citerne.

Cette cinquième intervention de l'année 2020 a duré près de cinq heures.