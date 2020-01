Un premier refuge de nuit pour sans-abri ouvre à Peace River

Dimanche marque l’ouverture d’un premier refuge pour sans-abri à Peace River afin de permettre à ceux qui n’ont nulle part où aller d’avoir un endroit chaud et sécuritaire où passer la nuit.

Le refuge sera opéré par des bénévoles et sera ouvert tous les jours de 22H jusqu’à 7H le lendemain matin jusqu’à la fin avril.

L’un des responsables du refuge, Mark Boychuk, rappelle que dans les plus petites communautés, les sans-abri passent souvent inaperçus en dormant dans des voitures, des ruelles ou des tentes à l’abri des regards.

« Il y a deux ou trois ans, je ne savais même pas qu’il y avait des sans-abri ici et je crois que c’est le cas de la majorité de notre communauté. Comme moi, la plupart des gens sont consternés et choqués par ce que certaines personnes doivent endurer et veulent que ça s’arrête », mentionne-t-il.

Byron Schamehorn, l’un des conseillers municipaux de Peace River, avoue que les options ne sont pas nombreuses pour ceux qui cherchent un endroit chaud où passer la nuit.

Les itinérants choisissent parfois le bureau de poste de Peace River pour dormir lorsqu'ils n'ont nulle part où aller. Photo : Marc Boychuk

« Ce refuge ne va pas tout régler, mais va certainement aider », dit-il.

Mark Boychuk s’attend à ce qu’environ 20 personnes utilisent le refuge sur une base régulière. « J’espère que notre projet amènera une prise de conscience et qu’il permettra à d’autres petites communautés rurales d’offrir le même genre de service », conclut-il