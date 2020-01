Deux suspects recherchés dans une attaque par vaporisateur de gaz à Regina

La police de Regina est à la recherche de deux suspects après qu’un homme a été aspergé, de ce que la police croit être du répulsif à ours ou du gaz poivré.

L’incident est survenu tôt dimanche matin. La victime a été approchée par deux hommes alors qu’elle se trouvait sur l’avenue Dewdney. Après l’attaque, elle a pu fuir le lieu de l’attaque et appeler la police.

La victime n’a pas eu besoin de soins médicaux.

Le premier suspect est un adolescent âgé entre 14 et 18 ans qui mesure environ 1m80. Au moment de l’attaque, il portait un jean et un manteau noir.

Le deuxième suspect a lui aussi entre 14 et 18 ans et mesure environ 1m72. Au moment de l’attaque, il portait un manteau rouge et une tuque rouge.

La police de Regina demande à quiconque possède des renseignements sur cet incident de communiquer avec elle ou la ligne téléphonique Échec au crime.