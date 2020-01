10 ans après le séisme, la communauté haïtienne d'Ottawa tente de garder espoir

Une décennie s'est écoulée depuis le tremblement de terre qui a fait près de 280 000 morts et 300 000 blessés en Haïti, le 12 janvier 2010. La communauté haïtienne d'Ottawa s'est réunie dans les églises de la région, dimanche, pour rendre hommage à leurs proches disparus dans le séisme, entre espoir et amertume.

Infirmière dans un hôpital de Port-au-Prince à l'époque, Phanoune Malette était enceinte de cinq mois de son fils Kevin, et travaillait pour les urgences obstétricales, quand la terre s'est mise à trembler. L'équipe de soignants a dû cesser de pratiquer des soins sur les femmes enceintes.

Phanoune Malette fait remarquer que les épreuves ne font que se chevaucher dans son pays natal. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Dans l'urgence, elle a descendu dans des escaliers en très mauvais état . Arrivé devant [l'hôpital], c’est là qu’on a vu. Les murs sont tombés sur les familles qui attendaient pour rendre visite à leurs proches à l'hôpital , confie-t-elle peu après le service dominical en mémoire des victimes, à l'Église évangélique baptiste d'Ottawa.

Sur le parcours pour rentrer à la maison, des cris, des pleurs [...] On devait le faire en trente minutes, ça a pris plus que trois heures. Phanoune Malette

Mme Malette a immigré au Canada en 2013 avec son mari, sa fille et son petit garçon, né quelques mois après le séisme.

Le tremblement de terre a dévasté Haïti faisant 280 000 morts et 300 000 blessés et laissant un million et demi de personnes sans abri, dépourvues de tout : eau, nourriture et toit.

Patrick Chéry était aussi dans la capitale, à Port-au-Prince, le 12 janvier 2010. À 16 h 53, il se trouvait à l'aéroport local lorsque la secousse d'une magnitude de 7,0 à 7,34 s'est fait sentir.

Croyant d'abord qu'il s'agissait de travaux de construction, il a rapidement constaté que la terre avait tremblé sous ses pieds. Lorsque ça a commencé à vraiment trembler, je me suis dit : "Je dois m'abriter" , a-t-il raconté en entrevue.

Je suis sorti et c'était calme. Et après, des cris. Des cris ahurissants qu'on entendait de loin. Patrick Chéry, un témoin

Patrick Chéry se souvient du tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti qui a fait plus de 280 000 victimes, dont sa soeur. Photo : Radio-Canada

Dehors, c'était le chaos. Port-au-Prince était en état d'alerte, sur le qui-vive, en cas de réplique. Les services publics étaient dépassés. Il y [avait] des corps qui gisaient partout, du sang, des blessés , se rappelle-t-il.

Il s'en est sorti, tout comme une partie de sa famille. Toutefois, sa sœur n'a pas répondu à ses appels répétés. Son corps a finalement été retiré des décombres, un mois plus tard.

L'espoir de voir renaître Haïti

Ce qui chagrine aujourd'hui M. Chéry, c'est l'état dans lequel se trouve son pays, qui selon lui n'a pas réussi à renaître de ses cendres.

C'est toujours l'après-tremblement de terre. Le tremblement de terre politique , explique-t-il qui, même s'il arbore un air découragé, semble toujours espérer un renouveau pour pays natal.

C'est d’ailleurs une espérance commune. Il y a toujours de l'espoir , laisse entendre le pasteur Guy Pierre-Canel de l'Église évangélique baptiste d’Ottawa. Nous devons apprendre et aller de l’avant avec la force que Dieu nous donne.

Le pasteur Guy Pierre-Canel souligne que plusieurs membres de la communauté ont été touchées par le tremblement de terre de 2010. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Phanoune Malette est du même avis. Je pense qu’il y a un certain espoir , affirme-t-elle. Elle se désole de voir qu'après 10 ans, la situation en Haïti demeure toujours instable.

Mme Malette croit cependant qu'il faudra un changement de mentalité pour que le pays se relève définitivement de cette catastrophe.

Au moment du tremblement de terre, 19 missionnaires de l'Église évangélique baptiste d’Ottawa sur le terrain. Tous ont survécu. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Dix ans après cette tragédie, le pays le plus pauvre du continent américain n'a toujours pas été reconstruit.

Un fait qui a été mentionné dans le sermon du curé de l'église Sacré-Cœur d'Ottawa, en présence de l'ambassadeur d'Haïti, Frantz Liautaud, qui participait à la cérémonie.

Dix ans plus tard, qu'est-ce qui a été accompli? a-t-il lancé aux fidèles. Aujourd'hui, nous prions pour que nos dirigeants puissent prendre les décisions [appropriées] afin que cette tragédie ne soit pas vaine.

Toutefois, pour le curé Joseph Lin Éveillard, tout n'est pas perdu .

Moi, je pense qu'on devrait reconsidérer et regarder qu'est-ce que nous pouvons faire, — je ne dis pas les dirigeants — qu’est-ce que nous pouvons faire, en tant qu’Haïtien, Haïtienne pour améliorer la situation de nos frères et sœurs , dit-il.

Nous sommes sur une plaque tectonique, c’est possible [d’avoir] d’autres tremblements de terre. On devrait former nos jeunes, au cas où. Joseph Lin Éveillard, curé pour la paroisse catholique Sacré-Cœur d'Ottawa

Ce dernier mise sur la prévention pour venir en aide aux Haïtiens. On devrait avoir des cours de secourisme , laisse-t-il entendre.

D'après les plus récentes données du recensement, en 2016, plus de 165 000 personnes d'origine haïtienne vivaient au Canada, dont une importante majorité au Québec.

Avec les informations de Boris Proulx et de Daniel Bouchard