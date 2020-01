Des milliers de clients privés d'électricité à Granby

Le poids de la glace a entraîné la chute de plusieurs arbres sur les lignes électriques.

Un arbre glacé est tombé dans un secteur résidentiel de Granby. Photo : Radio-Canada

Lundi matin, Granby était toujours l'une des régions les plus touchées au Québec, avec plus de 2000 clients privés de courant et plus de 3000 abonnés pour la région de la Haute-Yamaska.

C'est pas agréable, je n'ai pas d'eau, je n'ai pas d'électricité , décrit un résident de Shefford qui a choisi de faire un tour à Granby pour boire un café en attendant le rétablissement du courant.

Plusieurs feux de circulation sont hors service, notamment au centre-ville de Granby. Les autorités policières rappellent aux citoyens l'importance de faire leur arrêt obligatoire dans ce genre de situation. Plusieurs commerces ont aussi pris la décision de fermer leurs portes.

On demande aux citoyens de ne pas toucher aux arbres et d'appeler les pompiers pour qu'ils viennent s'enquérir de la situation. Simon Boutin, directeur du service de sécurité incendie de Granby

Une vingtaine de pompiers sont à pied d'oeuvre à Granby pour sécuriser les secteurs où arbres ou fils électriques glacés sont tombés au sol.

En matinée dimanche, une trentaine de demandes d'assistance de citoyens ont été reçues et le nombre d'appels était en baisse dès la fin de la matinée.

Rétablissement du courant

Le directeur général adjoint de la Ville de Granby, Gabriel Bruneau, souligne que la majorité des clients privés de courant ont pu retrouver l'électricité en cours de journée dimanche.

Les quantités de verglas ont été moins grandes qu'annoncé, ce qui fait que, présentement, la situation est sous contrôle, même que le nombre d'appels est en baisse , explique-t-il.

Plusieurs municipalités de Brome-Missisquoi ont aussi été touchées par le manque d'électricité.