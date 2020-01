Neige à profusion et forts vents dans l’Est-du-Québec

Les conditions se dégradent à un point tel que plusieurs secteurs de l’est de la province font l’objet d’un avertissement de neige ou de tempête hivernale.

Plusieurs secteurs de la province se sont d'ailleurs vus confrontés à des conditions météorologiques difficiles au cours des dernières heures.

Selon les prévisions d’Environnement et Changement climatique Canada, la région comprenant le Kamouraska, Rivière-du-Loup, Pohénégamook et Trois-Pistoles devrait recevoir des accumulations importantes de l’ordre de plus de 25 centimètres de neige au cours de la journée.

Plus à l’est, le secteur allant de Rimouski à Mont-Joli pourrait recevoir entre 15 et 25 centimètres de neige, les forts vents causant de la poudrerie par endroit.

C’est le même son de cloche pour les secteurs d’Amqui et de la vallée de la Matapédia, et ce, jusqu’à Gaspé et Percé, où les accumulations de neige devraient également osciller entre 15 et 25 centimètres.

Du côté de la Côte-Nord, les accumulations devraient être moins importantes, selon les prévisions de l'agence. On attend environ 5 centimètres de neige à Sept-Îles et entre 5 et 10 centimètres à Baie-Comeau avec des rafales à 50 km/h.

Circulation difficile

Les conditions météorologiques qui sévissent rendent les conditions routières particulièrement difficiles dans les secteurs de l'Est-du-Québec se trouvant au sud du fleuve Saint-Laurent.

La chaussée de l'autoroute 20 est enneigée et la visibilité est réduite entre La Pocatière et le secteur du Bic à Rimouski, alors que la visibilité est bonne à partir du Bic jusqu'à la montée Industrielle-et-Commerciale, selon le ministère des Transports du Québec.

D'ailleurs, l'autoroute Jean-Lesage est fermée entre Montmagny et Lévis en raison de conditions météorologiques.

La visibilité est réduite et la chaussée de la route 132 est également enneigée, et ce, particulièrement de La Pocatière jusqu'à Trois-Pistoles au Bas-Saint-Laurent, alors que la plupart des routes de juridiction provinciale de la Gaspésie sont enneigées.

Soyez prêt à composer avec des conditions routières changeantes qui se détériorent rapidement , avertit Environnement et Changement climatique Canada, demandant aux automobilistes d’évaluer la possibilité de retarder leurs déplacements non essentiels, particulièrement dans le secteur allant du Kamouraska à Trois-Pistoles.

Plus de détails à venir