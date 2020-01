Fausse alerte à la centrale de Pickering : une enquête approfondie réclamée

Le maire de Pickering, Dave Ryan a dit sur Twitter avoir été très troublé de recevoir le message d'alerte ce matin. Alors que je suis soulagé qu'il n'y ait pas de situation d'urgence, je suis bouleversé qu'une telle erreur comme celle-là ait pu se produire. J'ai parlé à la province et je demande qu'une enquête approfondie ait lieu.

Dans un message diffusé un peu avant 7 h 30 dimanche, la province de l'Ontario parlait d'un incident à la centrale de Pickering, qui se trouve à l'est de Toronto.

Vers 9 h 10, soit près de deux heures plus tard, une seconde alerte en anglais a confirmé que l'alerte précédente a été envoyée par erreur. Il n'y a pas de situation nucléaire active en cours à la centrale nucléaire de Pickering.

Le député fédéral conservateur de la circonscription de Durham où se trouve la centrale, Erin O'Toole, se montre un peu plus indulgent sur Twitter en expliquant que le système d'alerte est assez récent. Mais évidemment, il y a de sérieux problèmes avec le système et ses protocoles. Il devrait y avoir une révision immédiate du système et je vais insister pour cela.

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière d'énergie, Peter Tabuns, demande lui aussi une enquête transparente et approfondie . La confiance dans la fiabilité du système est essentielle pour la sécurité publique , ajoute le député de l'opposition officielle à Queen's Park dans un communiqué.

Nous sommes profondément troublés par le fait que les familles ont eu inutilement des raisons de s'inquiéter pour leur sécurité ce matin. Peter Tabuns, porte-parole du NPD en matière d'énergie

Enquête en cours

Le bureau du premier ministre de l'Ontario indique tenter de comprendre ce qui a pu se passer.