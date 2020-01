Rapatrier les corps des victimes du vol PS752 pourrait être difficile

Le processus pour ramener un corps au pays peut toutefois être ardu, surtout si les relations diplomatiques entre deux pays sont tendues ou inexistantes, comme c'est le cas entre le Canada et l'Iran.

Selon l'ancien ambassadeur canadien en Arabie saoudite, Dennis Horak, l'absence de diplomates sur le terrain peut notamment retarder l'accès au site de l'accident du vol PS752 d'Ukraine International Airlines (UIA). L'Iran a reconnu samedi avoir abattu « par erreur » l'appareil à l'aide d'un missile, peu après son décollage de Téhéran.

Ça facilite les choses lorsque nous avons des Canadiens sur les lieux , soutient l'ancien diplomate.

C'est toujours difficile de ramener un corps d'un autre pays, même lorsqu'il s'agit d'une seule personne. Dennis Horak, ancien ambassadeur canadien en Arabie saoudite

Or, le Canada n'a plus de diplomates en Iran depuis 2012, depuis que l'ancien premier ministre Stephen Harper a coupé les liens avec le pays.

L'ambassade canadienne à Téhéran a fermé en septembre de la même année. M. Horak était d'ailleurs de l'équipe qui a mis la clé dans la porte de l'ambassade de la capitale iranienne.

Le Canada a donc dû entreprendre les procédures pour envoyer des spécialistes sur les lieux de l'écrasement au cours des derniers jours.

L'Iran a approuvé le visa de trois membres de l'équipe canadienne d’intervention rapide qui iront prêter main-forte aux proches des victimes canadiennes sur place. M. Horak croit que d'autres visas pourraient être délivrés au cours des prochains jours.

L'ancien ambassadeur canadien en Arabie saoudite, Dennis Horak. Photo : Radio-Canada / Sylvia Thomson

La situation ouvre-t-elle la porte à un réchauffement des relations diplomatiques canado-iraniennes? Ça pourrait être une possibilité , estime M. Horak.

Des compensations aux victimes?

Au fur et à mesure que l'enquête se poursuit, la possibilité que l'Iran offre des compensations aux familles des victimes est de plus en plus soulevée.

C'est une chose dont les familles ont besoin , croit M. Horak.

Le premier ministre du Canada a d'ailleurs mentionné, samedi, ne pas écarter la possibilité d'exiger une compensation de la part des autorités iraniennes.

Justin Trudeau a néanmoins rappelé que lui et son gouvernement concentrent leurs efforts sur le soutien aux proches des victimes et sur le déroulement d'une enquête crédible.