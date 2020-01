Cocktail météo : plusieurs vols annulés ou retardés à l'aéroport d'Ottawa

La plupart des vols annulés sont à destination de Toronto, Montréal ou la côte est américaine.

Plusieurs vols qui arrivent à Ottawa en provenance du Québec, de Toronto et de Boston sont également perturbés.

Des pannes d'électricité

Par ailleurs, Hydro-Québec rapportait quelques pannes de courant dans la région. Un peu plus de 960 clients étaient sans électricité en Outaouais ce matin. À 14 h, encore 224 clients sur 218 410 étaient privés de courant.

Hydro-One et Hydro-Ottawa ne rapportent pas de panne dans la région.

L’Outaouais et l'est ontarien devaient recevoir de 20 à 30 mm de pluie, qui s'est changée en verglas et maintenant en neige. Les routes et les autoroutes de la région sont d'ailleurs très enneigées.

Plus de détails à venir