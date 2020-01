La relève médicale haïtienne formée par des Sherbrookois

Pour la docteure Lucie Brazeau-Lamontagne, tout a commencé lorsqu’elle s’est rendue en Haïti en mars 2010 pour participer à une mission pédagogique.

Dans le pays, deux facultés de médecine sur trois sont détruites, 20 professeurs et 400 étudiants sont morts.

La Dre Lucie Brazeau-Lamontagne a contribué à former de jeunes médecins en Haïti. Photo : Radio-Canada

La docteure Brazeau-Lamontagne est toutefois éblouie par la résilience des Haïtiens, c’est ce qui saura la convaincre de travailler en collaboration avec ces futurs médecins.

Ça m'a tellement bouleversée de les entendre remercier pour le soleil et ce qu'ils avaient et ces gens-là n'avaient rien et ils remerciaient. Lucie Brazeau-Lamontagne, médecin

Depuis ce jour, les formations se sont multipliées. En 2014, SPES Haïti, un acronyme pour Solidarité Partenariat Éducation Santé est fondé. Cette ONG a notamment pour mission de renforcer la formation et la pratique médicale.

Tous les stages de formation clinique n'existaient plus. Par où commencer, c'était ça la grosse question. , ajoute-t-elle.

Avec le travail de ces Sherbrookois, 24 professeurs se sont rendus à Port-au-Prince pour dispenser des cours dans la dernière décennie.

De Port-au-Prince à Sherbrooke

Fritzna Blaise terminait sa cinquième année de médecine en Haïti quand la terre a tremblé.

C'était le chaos. La position où la faculté se trouve donne sur Port-au-Prince et on ne voyait plus rien. On pouvait pas s'imaginer c'était quoi , décrit Fritzna Blaise.

Fritzna Blaise fait un stage en pédopsychiatrie à Shebrooke en vue de retourner pratiquer en Haïti. Photo : Radio-Canada

Une journée qui donnera une nouvelle direction à sa vie... Elle décide de se spécialiser en psychiatrie puis en pédopsychiatrie.

C'est la première fois qu'on parlait de traumatismes, la première fois que la santé mentale était mise au premier plan et moi je voulais être dans cette première génération. Fritzina Blaise, étudiante en médecine

Selon Fritzina Blaise, la santé mentale est très souvent liée avec une croyance magico-religieuse dans ce pays des Antilles. Faire un stage dans ce domaine demeure extrêmement difficile.

Grâce à l’appui de la Dre Brazeau, Fritzna Blaise complète maintenant à Sherbrooke un stage en pédopsychiatrie avec l'idée de retourner en Haïti pour partager son expertise.

Quand les enfants ont perdu leurs parents, ils vivent un deuil. C'est un chantier immense la santé mentale et avec les compétences que je développe ici, je peux aussi participer à la formation pour former une équipe autour de cette problématique-là , rappelle-t-elle.

Dans un deuxième volet, la jeune professionnelle de la santé souhaite former des infirmières pour accompagner ces enfants, en plus de former des psychologues et des psychiatres qui recevront une formation de base en santé mentale pédiatrique en Haïti.

Fritzna Blaise pourra aussi compter sur SPES Haïi pour poursuivre le travail.

Malgré les défis qui demeurent bien présents dans ce pays, l’ONG entend poursuivre ses efforts soutenus pour aider Haïti à se relever.

D’après le reportage de Guylaine Charette