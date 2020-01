Une saison difficile pour les activités de plein air en Estrie

Des stations de ski et des bases de plein air de l’Estrie déplorent la météo en dent de scie qui vient compliquer leurs opérations cet hiver.

La station de ski du Mont-Bellevue et la Base plein air André-Nadeau à Sherbrooke ont encore une fois décidé de fermer pour le weekend en raison des alertes météo.

Carbure Aventure, une entreprise qui s’occupe de l’animation à la Base de plein air André-Nadeau pour une deuxième année craint faire les frais de cette saison difficile. L’entreprise a beaucoup investi d'argent pour renouveler son offre.

On a fait une belle préparation pour la saison avec de nouveaux services offerts à la population et là, on est comme freiné dans notre engouement pour en faire profiter les gens , explique le codirecteur de Carbure aventure, Simon Drouin.

En plus d’avoir renouvelé sa flotte de ski, Carbure aventure a également aménagé une murale pour amuser les enfants.

Simon Drouin est le codirecteur de Carbure aventure. Photo : Radio-Canada

Les amateurs de plein air sont d’ailleurs déçus de ne pas pouvoir profiter pleinement de cette saison.

J'étais bien contente parce qu'il y avait de belles pistes de ski de fond et là, il n'y en a plus... J'avais un cours de ski de fond qui devait commencer mercredi. Il va surement être annulé , craint une skieuse.

Jusqu’à maintenant, les pistes de ski de randonnée ont été ouvertes seulement 10 jours depuis le début de la saison. La base de plein air se rabat ainsi sur la glissade sur tube pour attirer les visiteurs.

Grâce à l’enneigement artificiel fait par les employés de la Ville, les plus jeunes auront tout de même l'occasion de s’amuser à l’extérieur.

Avec les informations de Jean Arel