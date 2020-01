Le Club de ski de fond Skinoramik lance sa saison

Les adeptes sont invités à skier un peu plus de cinq kilomètres le soir. La location d'équipement n'est d'ailleurs disponible que depuis samedi matin.

Les pistes sont ouvertes depuis quelques semaines, mais le club a l'habitude d'inaugurer officiellement sa saison avec cette activité nocturne.

Ça fait quelques années que l'on tient cette activité. On essaye toujours de faire ça le plus proche possible de la pleine lune et si nous avons un ciel dégagé, nous n'avons pas trop besoin d'éclairage , dit Véronique Drouin, présidente depuis deux ans.

Un club en santé

La présidente affirme que le club est en santé. Nous nous fions uniquement à nos bénévoles et nous n'avons pas de salariés , lance-t-elle fièrement.

Cela n'a pas empêché l'organisme situé à Ste-Germaine-Boulé de reconstruire un refuge en forêt. Le conseil d'administration caresse même l'idée d'agrandir en ajoutant d'autres pistes.

Par ailleurs, le nombre de membres est stable tout comme le nombre de visites quotidiennes payantes, soutient la trésorière, Audette Rancourt.