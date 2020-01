Los 2 Lunaticos réchauffent les âmes madeliniennes et gaspésiennes

Composé du guitariste latino-gaspésien Juan Sebastian Larobina et du multi-instrumentiste Yves Desrosiers, le duo formé en 2018 revisite la musique traditionnelle et contemporaine sud-américaine en version acoustique.

Je pense qu’on vit dans un moment de la planète qui est très fort et qu’on a besoin de douceur et de cette musique-là qui nous aide à nous détendre et à croire que la paix est possible.

Juan Sebastian Larobina