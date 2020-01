La communauté iranienne d'Ottawa en colère contre la mère patrie

Après avoir manifesté leur tristesse et leurs condoléances face à l'écrasement d'avion qui a fait 176 morts mercredi, plusieurs Iraniens établis à Ottawa sont maintenant en colère contre le gouvernement de leur pays d'origine.

L'Iran a reconnu samedi avoir abattu « par erreur » à l'aide d'un missile le vol PS752 de la compagnie Ukraine International Airlines peu après son décollage de Téhéran, alors qu'il avait jusque-là fermement démenti l'hypothèse d'un tir de missile évoquée dès mercredi par le Canada.

On nous a menti pendant toute une semaine. Et tout le monde, la famille des victimes, leurs amis ont été manipulés par ces mensonges , a déclaré Kayven Pezeashki de la Société iranienne des arts et de la culture d'Ottawa, en entrevue.

Ce dernier ne croit pas un mot de la thèse de l'erreur présentée par les autorités iraniennes, vendredi soir.

Ils disent qu’il s’agit d’une erreur humaine, mais c’est impardonnable. Kayven Pezeashki, Société iranienne des arts et de la culture d'Ottawa

Cette catastrophe laisse tout un peuple blessé et le cœur brisé, selon M. Pezeashki. [Les victimes] sont toutes venues ici dans l’espoir d’un meilleur avenir et ce qui est arrivé est arrivé sans raison , a-t-il ajouté.

M. Pezeashki s'inquiète pour les familles qui sont toujours en Iran. [Les Iraniens] ne peuvent plus faire confiance au gouvernement désormais , ajoutant qu'ils se retrouvaient donc en danger .

De son côté, Ehsan Mohammedi, du marché alimentaire Arya, constate que ses clients et ses employés sont profondément attristés par l'écrasement et l'aveu du gouvernement iranien.

Ce qui inquiète le plus, c’est que l'avenir de la région est imprévisible. L'inconnu est inquiétant pour la communauté , a-t-il jugé.

Une de ses clientes, Mehrnaz Nemadi, s'est dite anéantie par les événements des derniers jours. En larmes, elle a confié avoir choisi la veille de ne plus jamais rentrer dans son pays natal, craignant pour sa sécurité.

C'est très douloureux. Personne ne peut croire que cela est arrivé , a-t-elle témoigné.

Justice pour les victimes

Le directeur de l'Association démocratique de l’Iran, Shahram Golestaneh, a pour sa part affirmé que les excuses de l'Iran ne sont pas valables ni sincères.

C’est seulement la pression internationale qui fait admettre à l’Iran qu’elle est coupable de cette situation , a-t-il expliqué. Les autorités ne sont pas fiables.

Shahram Golestaneh ne comprend pas pourquoi les vols commerciaux étaient permis au moment de la tragédie. Photo : Radio-Canada

L'Association démocratique d'Iran est un groupe d'opposition au régime iranien, qui prône notamment la séparation de l'église et de l'état, la dénucléarisation et l'abolition de la peine de mort dans ce pays.

M. Golestaneh croit que justice ne pourra être rendue que si les autorités internationales s'en mêlent. Il souhaite qu'une enquête approfondie de la situation soit menée et que les responsables soient expulsés de leur poste .

Nous demandons au Canada de faire partie d’un effort international pour mettre les coupables devant la cour. Shahram Golestaneh, directeur de l'Association démocratique de l’Iran

Les deux hommes ont profité de la tribune pour remercier les Canadiens et le premier ministre Justin Trudeau pour leur présence et leur support « dans l’un des jours les plus difficiles dans l’histoire des Iraniens au Canada ».

Avec les informations de Boris Proulx