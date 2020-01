Des agents de la faune tuent deux cougars aux environs de Hinton

Les deux attaques se sont produites le cinq janvier aux environs du sentier de marche Beaver Boardwalk et du lac Maxwell, dans la municipalité de Hinton, à près de 300 km à l’ouest d’Edmonton.

La première attaque s’est produite vers 15 h 30, alors qu’une femme promenait son chien en laisse. Elle a réussi à éloigner le cougar à coups de pieds.

Ni elle ni son chien n’ont été blessés, explique l’agent de la pêche et de la faune Chris Watson, du district de Hinton.

Un peu plus tard, une autre femme était dans une cour avec son chien lorsqu’un cougar a attaqué.

C’est en lançant toutes sortes de projectiles qu’elle et son mari ont réussi à éloigner la bête de leur chien.

Le chien a été conduit chez le vétérinaire pour traiter ses blessures par morsure, note l’agent Watson. La GRC a alors fermé le sentier.

Le lendemain, les agents de la faune sont retournés sur les lieux afin de retrouver les cougars.

Des traces de pas dans la neige fraîchement tombée dans des cours arrière de maisons et près des lieux où les deux chiens ont été attaqués ont permis aux agents de comprendre qu’il y avait deux cougars.

Le premier animal a été retrouvé en cinq minutes à une vingtaine de mètres des maisons. Il a grimpé dans un arbre et un agent l’a abattu.

Le second a été retrouvé sept heures plus tard plus à l’est et a été abattu.

Le défi des animaux menaçants

Tuer un animal, « c’est ce qui est le plus difficile dans ce travail », confie Chris Watson, qui est agent de la faune depuis 27 ans.

Lorsqu’un cougar est agressif, il est impossible de le déporter. « On travaille avec des animaux qui tuent et qui doivent simplement tuer pour survivre », explique-t-il.

Les deux bêtes abattues étaient vraisemblablement de jeunes mâles d’environ 16 mois, probablement jetés hors de leur tanière par leur mère, ajoute l’agent.

« Pour nous, les êtres humains, un des moments les plus difficiles de notre vie, c’est lorsqu’on quitte la maison de nos parents pour la première fois. C’est la même chose pour ces animaux », note M. Watson.

« Ils découvrent ce que c’est de vivre par leurs propres moyens et, malheureusement, la première décision que ceux-ci ont prise a généré un conflit avec des êtres humains. »

Le district reçoit une quinzaine de plaintes en lien avec des attaques de cougars chaque année.

Avec les informations de Lydia Neufeld