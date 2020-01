Le projet de loi 40 qui vise à réformer les commissions scolaires était au cœur de plusieurs rencontres entre le Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT) et des élus provinciaux de la région.

Des syndicalistes ont rencontré cette semaine Pierre Dufour et Susanne Blais de la CAQ ainsi que la députée de Québec solidaire Émilise Lessard-Therrien.

Le syndicat affirme vouloir expliquer sa vision sur la réforme notamment les aspects qui touchent directement à l'autonomie professionnelle des enseignants.

La présidente du syndicat Hélène Lambert veut aussi que les élus de la région transmettent les doléances des enseignants au ministre de l'Éducation Jean-François Roberge.

Nous sommes quand même assez satisfaits de l'écoute de nos députés , se réjouit Hélène Lambert.

Je pense qu'on les a alimentés, on les a informés sur l'aspect caché de ce projet de loi 40 là. La grande publicité qui est faite autour de ça c'est uniquement la restructuration des structures des commissions scolaires, mais par notre visite on a pu les éclairer sur ce qui se cachait et qui venait jouer contre notre autonomie professionnelle ou du moins sur plusieurs aspects de la profession enseignante , ajoute la responsable.

Hélène Lambert, présidente du Syndicat de l'enseignement de l'Ungava et de l'Abitibi-Témiscamingue (SEUAT) Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Le syndicat affirme avoir fait part de ses craintes quant aux aspects qui touchent la profession d'enseignant.

Le fameux discours de la manipulation des notes. On s'aperçoit que dans le projet de loi, le ministre est venu l'écrire noir sur blanc qu'il laissait les pleins pouvoirs aux directions d'écoles de venir manipuler les notes , dit Hélène Lambert.

Autre chose, la formation continue obligatoire. Les enseignants font beaucoup de formation. Le ministre ne reconnait pas que même si on n'est pas assis dans un local […] toute lecture, recherche, toute concertation entre collègues, il ne reconnait pas que c'est une formation , regrette-t-elle.

Selon elle, le ministère vient jouer totalement dans l'autonomie professionnelle des enseignants.

Le syndicat promet de continuer à dénoncer le projet de loi 40.