Des Rimouskois se mobilisent pour les kangourous d’Australie

Le photographe Jean-Christophe Lemay, qui vend des calendriers de ses photographies, a annoncé qu'il remettrait tous les profits de la vente de ses calendriers 2020 à des organismes luttant contre les feux.

Environ 1000 $ ont déjà été remis au service d'incendie rural de la Nouvelle-Galles du Sud. M. Lemay prévoit remettre le prochain 1000 $ à un refuge pour animaux.

Jean-Christophe Lemay se sent interpellé par la situation, car il juge que l’activité humaine y est pour quelque chose.

C’est un gros désastre et en mon sens on a tous une petite part à jouer là-dedans. C’est lié aux changements climatiques et on a tous eu une influence indirecte sur ce phénomène-là.

Jean-Christophe Lemay, photographe