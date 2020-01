L’heure de dire adieu aux sapins de Noël a sonné

Les Jeannois et les Saguenéens ont été invités à participer pour une 28 e fois à la populaire opération Sapin du bon sens samedi. Cette initiative, qui n’a désormais plus vraiment besoin de présentation, existe pour permettre aux gens de la région de se débarrasser de leurs arbres de Noël sans avoir à les envoyer dans un site d’enfouissement.

Ils peuvent s’en départir en les laissant dans l’un des nombreux points de collecte prévus à cet effet ou encore à l’écocentre le plus près de chez eux.

Plus souvent qu’autrement, les conifères ainsi récupérés sont déchiquetés pour en faire du compost ou encore du paillis.

Cependant, à certains endroits, ils sont utilisés à des fins nettement plus originales.

Ainsi, à Ferland-et-Boilleau, ces sapins font l’objet d’un processus de distillation permettant d’en tirer de l’huile essentielle.

À Saint-Félicien et à Roberval, ils sont ramassés par des scouts.

Ils font du porte-à-porte. Ils emportent les arbres et ils s’en servent pour décorer le Village sur glace de Roberval , raconte la directrice générale de l’Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, Diane Bouchard, avec enthousiasme.

Selon Mme Bouchard, l’an dernier, pas moins de 1634 conifères avaient été détournés du dépotoir grâce à l’opération Sapin du bon sens.

Elle ajoute qu'à ce jour, environ 177 000 sapins ont été recyclés dans le cadre de cette initiative.