Le centre de soins palliatifs de North Bay voit le jour

La Maison Sérénité du Nipissing voit enfin le jour à North Bay après huit ans de planification et de construction.

Des centaines de résidents de North Bay ont assisté à l'ouverture de la Maison Sérénité.

Une fois en fonction, le centre de soins palliatifs offrira des services de soins palliatifs et de relève 24 heures sur 24 aux résidents des districts de Nipissing et d'East Parry Sound, sans frais pour le patient et sa famille , annonce un communiqué.

La Maison Sérénité du Nipissing a été inaugurée le samedi 11 janvier 2020. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

L'édifice de 1500 m², inspiré du modèle de la maison McCulloch Hospice de Sudbury, comprend dix lits de soins palliatifs. Deux de ses chambres sont réservées aux enfants.

Francine Foisy, résidente de North Bay, est très heureuse que ce projet soit achevé. C'est nécessaire à la communauté. Je suis contente qu'on ait au moins dix lits maintenant.

La Maison Sérénité du Nipissing comprend dix lits de soins palliatifs, dont deux pour des enfants. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Le centre s'engage aussi à offrir des services bilingues, et plusieurs membres du personnel ont déjà été recrutés, selon la présidente sortante du conseil d'administration de l'établissement Mathilde Gravelle-Bazinet.

La Maison Sérénité accueillera ses premiers résidents le 20 janvier.

Un projet de longue haleine

Le plan pour un centre de soins palliatifs avait été initialement approuvé fin 2015 par le Réseau local d'intégration des services de santé (RLISS) du Nord-Est. Les travaux n’avaient pas commencé avant 2018, devant attendre l’aval du ministère de la Santé et des Soins de longue durée.

L'évaluation initiale du coût de construction était de 5 millions de dollars, puis est passé à 7,4 millions de dollars. Le gouvernement provincial a fourni 3,5 millions de dollars, et l’établissement a également reçu un prêt de la Caisse populaire. Il avait lancé une autre campagne de financement en septembre 2019 pour parachever les travaux.

Les travaux se sont achevés après avoir démarré en 2018, et le centre ouvrira ses portes aux premiers résidents le 20 janvier. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Mais selon Mathilde Gravelle-Bazinet, la communauté a fortement soutenu ce projet. Tout le monde veut absolument avoir une maison de soins palliatifs qui est dans un milieu paisible et non pas dans un hôpital où il y a beaucoup de bruit , assurait-elle ainsi peu avant l’achèvement des travaux.

Avec les informations de Bienvenu Senga