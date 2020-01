Pluie, verglas et neige attendus cette fin de semaine

La forte pluie complique les déplacements sur les routes secondaires samedi en Mauricie, alors que de 20 à 35 mm sont attendus. Du grésil et de la neige se mêleront de la partie au cours des prochaines heures.

Au Centre-du-Québec, on attend un 10 à 15 mm de pluie verglaçante. Ensuite, en Mauricie, ce sera un mélange neige, grésil, avec peut-être un peu de pluie verglaçante, indique le météorologue d’Environnement Canada, Simon Legault.

Les activités de plein air tombent à l'eau samedi en Mauricie et au Centre-du-Québec. Le mont Gleason près de Victoriaville et le centre de glisse Vallée du Parc, à Shawinigan, ont fermé leurs portes pour la journée.

Très peu de gens bravent la pluie au parc national de la Mauricie. Même s’il n’est pas fermé, Parcs Canada recommande à ses visiteurs de reporter leur séjour au parc et de faire preuve de prudence.

À Trois-Rivières, la Ville indique être sur un pied d'alerte en prévision de la pluie verglaçante et du grésil attendu en fin d’après-midi. Les équipes sont mobilisées pour faire face aussi à la neige attendue dimanche. Alors que les températures vont diminuer au cours de la journée, les précipitations se changeront en neige en Mauricie et en pluie verglaçante au Centre-du-Québec. De 15 à 25 cm de neige pourraient tomber sur les régions au nord du fleuve Saint-Laurent.

Dimanche, c’est la journée qui risque d’être compliquée, parce que ça va être plutôt de la pluie samedi , explique M. Legault.

En cas de verglas ou de neige abondante, la Ville recommande aux Trifluviens d’éviter tout déplacement non essentiel et de s’enquérir de la santé de leurs proches et de leurs voisins.