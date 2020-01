Des églises de plus en plus coûteuses

Il devient difficile pour les assemblées de fabrique d'entretenir leurs églises en raison des coûts qui ont explosé au fil des années. Les bâtiments subissent l'usure du temps et ont souvent besoin de rénovations importantes et... onéreuses.

L'église de Sainte-Monique est fermée aux fidèles depuis Pâques, soit depuis que l'assemblée de fabrique a constaté que des briques se détachaient d'une façade. La jugeant trop dangereuse, l'assureur a demandé à ce que le bâtiment soit barricadé. Les rénovations coûteraient 300 000 dollars.

On n'a pas les moyens financiers, explique Alain Bolduc, le président de l'assemblée de fabrique. Même emprunter auprès du diocèse, il aurait fallu rembourser en cinq ans. Les paroissiens ont dit non , ajoute-t-il.

Pour éviter sa démolition, qui pourrait coûter jusqu'à un million de dollars, la municipalité a mis sur pied un comité. Ses membres ont la mission de lui trouver une deuxième vie. C'est ouvert à à peu près n'importe quoi, quelque chose de bien, explique le maire, Mario Desbiens. On ne fera pas un bar de danseuses là, c'est sûr , nuance-t-il.

L'église de Chambord a besoin d'un peu d'amour. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Les revenus des paroisses ont fondu comme neige au soleil depuis que les fidèles ont déserté les églises. À Chambord, une section de la bâtisse a été fermée parce que l'intérieur s'effrite. L'assemblée de fabrique espère trouver des partenaires et donc de nouvelles sources de revenus pour assurer sa pérennité. Des boîtes à suggestions ont été installées dans les commerces et les organismes de la municipalité. On se doit de faire un effort, par respect pour l'histoire et les gens qui ont construit ces bâtisses-là , affirme le président de l'assemblée de fabrique, Gérard Savard.

L'intérieur de l'église de Chambord Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

En 1997, 96 églises accueillaient les fidèles avant que le diocèse de Chicoutimi en vende une première, soit Notre-Dame-de-la-Baie, à La Baie, aujourd'hui transformée en complexe funéraire. Depuis, plus du quart de ces édifices ont été fermés, démolis ou reconvertis. Selon le responsable de la transition du patrimoine au diocèse de Chicoutimi, Frédéric Plourde, le défi est désormais d'accompagner les gens autrement.

La mission de l'Église, ce n'est pas juste d'entretenir quatre murs. C'est d'être avec les gens là où ils sont, de marcher avec. Frédéric Plourde, responsable de la transition du patrimoine au diocèse de Chicoutimi

Frédéric Plourde ne croit pas que ce soit la fin de l'Église avec un grand « É ». Certains bâtiments religieux reconvertis offrent toujours un lieu de culte aux fidèles.