Franquelin pourrait perdre son dépanneur et sa station-service

Ce dépanneur est le seul poste d’essence entre Baie-Comeau et Baie-Trinité. Sa fermeture laisserait un tronçon de 90 km sans service sur la route 138.

Le dépanneur est en vente depuis septembre 2018. Les propriétaires n’ont reçu aucune offre officielle depuis un an et demi.

Le couple qui détient l’entreprise depuis 1988 souhaite prendre sa retraite et a donc décidé de se départir du commerce. Acheteurs ou pas, Martine Paquet et Richard Légaré se départiront du dépanneur le 31 mars prochain.

On est rendus au bout du rouleau. Le 31 mars, c’est fermé! Martine Paquet, copropriétaire du dépanneur Légaré et Levesque

Richard Légaré espère sincèrement qu’un acheteur va se manifester d’ici la date butoir qu’il s’est donnée. Le monde du village de Franquelin et de Godbout à côté n’aurait plus de dépanneur, plus de service d’essence, plus rien. On trouverait ça dommage , souligne M. Légaré.

Des emplois de proximité compromis

Le dépanneur emploie présentement quatre personnes, dont trois à temps plein. Deux d’entre elles n’ont pas de permis de conduire et se rendent au travail à pied, explique la copropriétaire Martine Paquet.

La fermeture du dépanneur signifierait pour elles la perte d’un des rares emplois accessibles à distance de marche.

Un lieu de rencontre

Au-delà des produits vendus, le dépanneur est également un endroit pour socialiser pour les résidents de Franquelin.

Une table est installée près de la machine à café dans le dépanneur. Il y a des retraités qui s’y rencontrent chaque matin , raconte Richard Légaré.

Le petit village de Franquelin, il n’y a pas de restaurant. Il n’y a rien dans le village à part le dépanneur et le bureau de poste. C’est les seuls endroits où les gens peuvent se rencontrer. Richard Légaré, copropriétaire du dépanneur Légaré et Levesque

Les deux propriétaires souhaitent que le commerce qu’ils ont tenu pendant 32 ans puisse rester ouvert.