Travaux à l'aéroport de Matane : l'aide financière de Québec ne sera pas suffisante

Le projet de 7,5 M$ financé dans le cadre du nouveau Programme d'aide pour les infrastructures aéroportuaires régionales est donc revu à la hausse par la Ville, qui est propriétaire de l'aéroport.

Des analyses de sols effectuées cet automne ont révélé que les assises sous la piste sont contaminées, entre autres par l'eau, des poussières et des dépôts.

Le problème, c'est que le projet qui a été déposé et approuvé par le gouvernement de François Legault ne comprenait pas la reconstruction de ces fondations.

Le maire Jérôme Landry confirme que la Ville doit retourner cogner à la porte des ministères qui ont déjà accepté de financer 75 % du projet initial, notamment parce que la piste sert pour les évacuations médicales.

En ajoutant la réfection de la structure de la piste, le projet pourrait donc dépasser les 10 M$, soit près de 3 M$ de plus que ce qui était prévu. Cette somme sera difficile à absorber pour la Ville, admet Jérôme Landry.

On a eu plusieurs discussions [avec le gouvernement], on espère une réponse positive bientôt parce qu'on veut faire les travaux cette année. Et si jamais ça ne marche pas, on va se poser des questions au conseil.

Jérôme Landry, maire de Matane