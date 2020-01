La présidente taïwanaise pro-indépendance Tsai Ing-wen réélue

Avec 57,1 % des voix contre 38,6 %, Mme Tsai a battu à plate couture le candidat du Parti nationaliste Han Kuo-yu, qui défendait un réchauffement des relations avec Pékin.

Tout de suite après sa réélection, la présidente s’est adressée à la Chine communiste, répétant son message prodémocratie.

Aujourd'hui, je tiens à rappeler une fois de plus aux autorités de Pékin que la paix, la parité, la démocratie et le dialogue sont les clés de la stabilité. Je veux que les autorités de Pékin sachent que la démocratique Taïwan et notre gouvernement démocratiquement élu ne céderont jamais aux menaces. J'espère que Pékin fera preuve de bonne volonté.

La présidente réélue de Taïwan, Tsai Ing-wen