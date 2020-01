Colis suspect : une opération policière à l'hôtel de ville de Dieppe

Une opération policière a entraîné samedi matin l'évacuation de l'hôtel de ville de Dieppe, au Nouveau-Brunswick, et de la bibliothèque publique avoisinante, à la suite de la découverte d'un colis considéré comme suspect.

Une porte-parole de la Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ), Jullie Rogers-Marsh, a indiqué que la police a reçu un signalement vers 9 h.

Dépêchés sur les lieux, les membres de l’escouade antibombe de la GRCGendarmerie royale du Canada ont pu déterminer que le colis, qui était une boîte trouvée dans un passage donnant accès à la bibliothèque et à l’hôtel de ville, n’était pas dangereux.

Un déploiement policier a lieu, samedi, dans le Grand Moncton au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Francis Pilon

Il n’y avait aucun danger pour le public , a indiqué Mme Rogers-Marsh en après-midi. Elle précise que les policiers ont commencé à quitter les lieux et démanteler le périmètre de sécurité peu après 13 h.

L’hôtel de ville et la bibliothèque de Dieppe ont été évacués pour des questions de sécurité.

Un périmètre de sécurité a été mis en place sur la rue Champlain, entre l'avenue Acadie et la rue Notre-Dame. Photo : Radio-Canada / Francis Pilon

En plus du périmètre de sécurité autour du bâtiment, le tronçon de la rue Champlain, entre l'avenue Acadie et la rue Notre-Dame, a été fermée pendant les opérations et la GRCGendarmerie royale du Canada recommandait aux citoyens d'éviter le secteur.

Un « historique », selon le maire

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, commente les événements de la journée dans l'après-midi du 11 janvier 2020. Photo : Radio-Canada

Le maire de Dieppe, Yvon Lapierre, est conscient que l'incident de l'avant-midi a causé beaucoup de stress à plusieurs personnes. Je suis heureux que les gens aient bien réagi, je sais que ça a incommodé beaucoup de monde , a-t-il déclaré. Le maire se dit soulagé de la conclusion des événements et satisfait de constater que les mesures qui s'imposaient ont été prises.

Sur les possibles raisons qui pourraient expliquer les événements de samedi, le maire a préféré ne pas trop s'avancer. Il y a un historique derrière ça que je ne peux pas discuter en public , a mentionné M. Lapierre. Il n'a pas spécifié si l'hôtel de ville ou la Municipalité avaient déjà fait l'objet de menaces.

Il y avait eu des discussions au sujet des activités de la bibliothèque, alors c'est pour ça que les gens de la bibliothèque ont réagi de la façon dont ils ont réagi, qui est d'être prudents dans les circonstances , dit-il.

La GRCGendarmerie royale du Canada enquête pour déterminer les circonstances de cet incident, a indiqué la porte-parole Jullie Rogers-Marsh.

Avec des renseignements de Wildinette Paul, Francis Pilon et Louis-Philippe Leblanc