Un puissant cocktail de pluie verglaçante et de neige s'abattra sur l'est du Canada

La météo sera capricieuse en fin de semaine dans le sud de l’Ontario, au Québec et dans les Maritimes et causera de nombreux maux de tête aux automobilistes en leur offrant d’importantes précipitations de pluie, de pluie verglaçante et de neige.

Dans la région de Montréal, de 20 à 35 mm de pluie devraient tomber dans la journée de samedi. Cette pluie devrait se changer en pluie verglaçante samedi soir et finalement en neige dimanche. Selon Environnement Canada, on peut s’attendre à voir tomber entre 15 et 30 millimètres de pluie verglaçante, qui devrait être accompagnée de vents forts pouvant aller jusqu’à 70 km/h.

Les conditions météorologiques devraient être sensiblement les mêmes en Estrie.

À Québec, de la pluie verglaçante devrait tomber en matinée samedi, mais en moins grande quantité. La pluie se changera cependant en neige forte, parfois accompagnée de grésil, au cours de la soirée ou de la nuit. Des accumulations de neige de plus de 25 cm sont attendues.

En Mauricie, et au Centre-du-Québec, la pluie soutenue devrait également se changer en 10 à 15 cm de neige dimanche.

Des avertissements de neige sont aussi en vigueur au Bas-Saint-Laurent, où on attend plus de 25 cm à partir de samedi soir, et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il devrait en tomber un peu moins.

L’Outaouais et l'est ontarien devraient pour leur part recevoir samedi de 20 à 30 mm de pluie, laquelle devrait se changer en pluie verglaçante en fin de journée et arrêter de tomber dimanche midi. Une accumulation de verglas de 5 à 10 mm est possible.

Dans les Maritimes, la pluie attendue devrait là aussi faire place à de la pluie verglaçante, du grésil et de la neige à compter de samedi soir. Ces précipitations devraient se poursuivre dimanche.

Hydro-Québec se prépare

En prévision du verglas et des pannes d’électricité qui pourraient survenir, les équipes d’Hydro-Québec sont en attente.

« Il y a des équipes qui sont déployées. Il y en a en tout temps, il faut le dire. Dès demain matin il y en aura plus qu’à l’habitude », a indiqué à ICI RDI le porte-parole d’Hydro-Québec, Cendrix Bouchard.

Selon M. Bouchard les régions du Grand Montréal, des Laurentides, de la Montérégie et de l’Outaouais sont particulièrement à surveiller.