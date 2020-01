Fin de semaine de pluie verglaçante et de tempête à Québec

Des avertissements de pluie verglaçante et de tempête hivernale sont en vigueur samedi dans la grande région de Québec. Les conditions routières devraient se détériorer au courant de la journée de samedi jusqu’à dimanche, prévient Environnement Canada.

À Québec, la pluie verglaçante a déjà commencé samedi matin avec une température qui avoisine le zéro degré.

Le mercure chutera sous zéro au courant de la journée.

Neige et grésil dimanche matin

La poudrerie devrait ensuite s’inviter dimanche matin avec des accumulations de neige et de grésil de 15 centimètres. Des vents de 60km\h avec des rafales à 80 sont attendus.

La Ville de Québec dit être prête aux précipitations. Les rues ont été dégagées vendredi et des cols bleus s'assuraient que les grilles de rues permettent l'écoulement de la pluie.

La Ville prévoit que l'opération de chargement de neige aura lieu lundi, une fois la tempête passée.

Elle prévient également que plusieurs installations de loisirs pourraient être fermées dimanche en raison du mauvais temps.

La collecte des ordures et du recyclage prévue lundi pourrait également être ralentie. La Ville demande aux citoyens de laisser leurs bacs dans les entrées privées, et non dans la rue ou sur le trottoir.

À Lévis, la ville va fermer ses patinoires extérieures en fin de semaine, en raison de la météo.