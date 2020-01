Neige et verglas aux portes de l’Est-du-Québec

Une accumulation allant jusqu’à 25 cm de neige est attendue d'ici lundi au Bas-Saint-Laurent, dans la Baie-des-Chaleurs et aux Îles-de-la-Madeleine. Les précipitations devraient commencer samedi en soirée ou dans la nuit menant à dimanche.

Aux Îles, la neige sera précédée par de la pluie verglaçante qui pourrait tomber dès samedi après-midi.

Les régions les plus au sud, comme Témiscouata et Kamouraska, seront quant à elles frappées par des vents violents. Environnement Canada annonce de la poudrerie par endroit et recommande de devancer de reporter tout déplacement non essentiel.

Le calme dans les secteurs plus au nord

Sur la Côte-Nord, presque aucun avertissement n’est en vigueur, à l'exception du secteur le plus au sud, qui comprend Tadoussac et ses alentours. De 2 à 4 millimètres de verglas sont attendus samedi matin sur ce secteur.

Même si aucune alerte n’est en vigueur pour le côté nord de la Gaspésie, une accumulation de 5 à 10 cm de neige est prévue dimanche.