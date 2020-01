L'Iran admet que l'avion d'Ukraine Airlines a été abattu accidentellement

La télévision iranienne rapporte que l’appareil a volé à proximité d’une zone militaire sensible et a été abattu à cause d'une erreur humaine.

Le Boeing 737-800 s'est écrasé avec 176 personnes à son bord, dont 57 Irano-Canadiens. Il n'y a eu aucun survivant.

Jusqu’à cette annonce, l’Iran avait nié que le vol PS752 de la compagnie ukrainienne a été frappé par un missile.

Dans un communiqué relayé par la télévision publique, l'armée iranienne précise que les fautifs seront traduits devant un tribunal militaire et présente ses condoléances aux familles des victimes.

Cette tragédie est survenue quelques heures après l'attaque de missiles balistiques de l'Iran contre deux bases militaires en Irak, en représailles à l'assassinat le 3 janvier du général responsable des Gardiens de la révolution, Qassem Soleimani, par les États-Unis.

Cet accident est la conséquence d'une erreur humaine et de l' aventurisme des États-Unis , a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères après la publication du communiqué de l'armée.

Conclusions préliminaires d'une enquête interne des Forces armées: une erreur humaine dans une période de crise causée par l'aventurisme des États-Unis a mené au désastre , a écrit Mohammad Javad Zarif sur Twitter, évoquant un jour triste .