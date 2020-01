J’essayais de ne pas faire transparaître mon anxiété auprès de ma fille.

Pantea Eslami est monté dans un avion de la Turkish Airlines en partance de Téhéran à 7 h 10, le mardi 7 janvier. Moins d’une heure plus tôt, décollait du même endroit le désormais tristement célèbre vol FTS 752 de la compagnie Ukraine International Airlines.

Assise sur son siège, des amis lui ont envoyé la nouvelle. À côté d’elle, sa fille de 11 ans, Lilia, ne sait rien. Je ne pouvais pas lui dire , ajoute-t-elle, estimant que l’information aurait grandement perturbé son enfant.

Ce n’est qu’une vingtaine d’heures plus tard, une fois arrivées au Canada après une escale et un second vol, que la maman va devoir trouver les mots. Ses amies lui demandaient si elle allait bien , se rappelle-t-elle. Devant l’incompréhension de sa fille, Pantea Eslami décide alors de lui parler de l’écrasement survenu à quelques kilomètres d’elles, seulement quelques minutes avant leur décollage.

La réaction de la jeune fille a été immédiate, selon sa mère, tout comme l’angoisse de savoir comment va son père resté en Iran et comment son voyage de retour se passera. Mais rétrospectivement, Lilia a remercié sa mère d’avoir attendu la fin du trajet pour lui parler.

Communication et écoute

Transmettre l’information de l’écrasement a également fait partie des difficiles tâches d’Adam Marshall, au lendemain du drame. Directeur de l’école secondaire Northern Secondary dans le nord de Toronto, il a rapidement appris qu’une de ses étudiantes de 10e année, Maya Zibaie, faisait partie des victimes.

Quand il a lui-même pu confirmer la nouvelle, signalée par un enseignant, le directeur dit s’être mis en mode pilote automatique , avant de procéder par étape dans la gestion de cette information au sein de son établissement, à commencer par le personnel.

Les conseillers d’orientation ont ensuite fait une liste des amis proches de Maya, raconte Adam Marshall. On les a fait sortir de classe avant de faire l’annonce publique pour qu’ils puissent gérer [la nouvelle] sans être devant leurs camarades, en privé, avec des conseillers d’orientation, précise-t-il. L’équipe des travailleurs sociaux du conseil scolaire a ensuite pris le relais.

Interrogé sur la façon d'annoncer une telle nouvelle aux enfants, Adam Marshall répond que dans ces moments-là, on s’en tient aux faits. On évite toute spéculation, on ne parle de rien d’autre que de notre étudiante, Maya dans ce cas-ci, et on s’assure que les étudiants savent où trouver de l’aide , complète-t-il.

Selon le principal, impossible de ne pas communiquer avec les enfants dans de telles circonstances, surtout à une ère où l’information est à portée de main . Le but est donc d’être proactif, et de faire le deuil ensemble.

Comme conseil pour les parents, il estime que la meilleure chose qu’un parent puisse faire est d’écouter et de comprendre que chacun fait son deuil à sa manière. La plus grosse différence pour les élèves, c’est le choc qu’une telle chose est possible.

Le plus difficile pour les enfants est de comprendre que la mortalité est finale , renchérit Suzanne Filion, psychologue clinicienne et vice-présidente de l'Hôpital général de Hawkesbury.

Le contrôle de l’information

Pantéa Esmali dit qu’elle n’est pas la seule à s’être demandé comment procéder avec sa fille. Les autres parents de la communauté iranienne se sont aussi posé la question , dit-elle.

On ne peut pas leur donner tous les détails, c’est trop pour eux , confie la mère de famille. Depuis leur retour, elle dit éviter d’écouter les informations quand sa fille est à la maison, pour qu’elle n’y pense pas trop.

Je ne veux pas ignorer ce qu’il s’est passé. Elle a 11 ans, donc elle peut comprendre certaines choses, mais je ne veux pas qu’elle soit exposée à tous les détails.

Un point de vue que partage Suzanne Filion. La psychologue affirme qu’il faut aussi leur laisser le temps d’absorber l’information et qu’il est normal qu’un enfant revienne plus tard avec de nouvelles questions.