Plus que 200 $ dans les coffres du Bloc québécois dans Jonquière

C'est ce qui est ressorti vendredi soir alors que l'association du Bloc québécois de la circonscription de Jonquière a tenu son assemblée générale annuelle.

Un nouveau président du comité exécutif de l'organisation a fait son entrée en scène durant cette rencontre. Il s'agit de Marcel Halley qui est venu succéder à Pierre Forest. Avant de céder sa place au nouveau venu, M. Forest a dressé l'état des finances de l'association. Il a alors précisé que la plus récente campagne électorale a coûté un peu plus de 12 600 $. Il a ajouté qu'heureusement pour l'organisation, plusieurs donateurs étaient au rendez-vous l'année dernière.

Plus de 225 donateurs ont contribué durant la dernière année et on sent vraiment que les gens ont repris confiance en notre organisation politique.

Pierre Forest, président sortant