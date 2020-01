L'appel d'offres est lancé pour le chantier Est de la métropolitaine

Le ministère des Transports a lancé vendredi la première étape du vaste chantier de réfection et de modernisation de l'autoroute métropolitaine (A-40).

Il s'agit de l'appel d'offres concernant les plans et devis du secteur Est du projet, soit le tronçon surélevé de l'A-40, situé entre les boulevards Saint-Laurent et Provencher, au-delà du boulevard Pie-IX. Il fait 5,2 kilomètres.

Dans le cadre de ce chantier, les glissières et le côté extérieur des dalles de ce tronçon seront réparés, tout comme le dessus et le dessous des dalles, des colonnes et des chevêtres.

Les principales interventions qui sont prévues dans le cadre de la réfection majeure du secteur Est de l’autoroute métropolitaine. Photo : Ministère des Transports

Le ministère procédera aussi à la modernisation des systèmes de drainage et au remplacement des joints de dilatation du tablier. De plus, la technologie de surveillance du réseau et le matériel d'éclairage seront reconstruits.

Ces travaux devraient permettre d'exploiter la structure pendant une durée de 25 ans, et ce, sans que d'autres interventions majeures soient nécessaires.

Le MTQ espère pouvoir attribuer le contrat dès le printemps prochain.

Entre-temps, les travaux de réparation et d'asphaltage de l'autoroute ainsi que des bretelles d'entrée et de sortie devraient se poursuivre jusqu'en 2021.

En parallèle, la planification des travaux du secteur Ouest, entre l'autoroute 520 et le boulevard Saint-Laurent, se poursuivra.