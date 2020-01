Complexe multisport de Gaspé : tensions autour de la patinoire

La Ville de Gaspé envisage de construire un complexe sportif comportant une patinoire, un terrain synthétique et une piste de course à Gaspé. Elle tient des consultations en ligne depuis le mois de décembre. La population a jusqu’au 17 janvier pour y participer.

Le Club de patinage de vitesse, fondé en juillet 2019, appuie la proposition de la Ville. Ses administrateurs estiment qu'une glace plus large est essentielle pour assurer la sécurité des patineurs et pour pouvoir tenir des compétitions.

Une glace olympique a la même longueur qu’une glace nord-américaine, mais est plus large de quatre mètres.

Lorsque [les athlètes] commencent à maîtriser un peu plus les éléments techniques, ils prennent évidemment plus de vitesse et l'espace qui est augmenté en largeur permet de donner une marge de sécurité en cas de chute , explique un des administrateurs du club, Marc Veillet.

Marc Veillet, un des administrateurs du Club de patinage de vitesse de Gaspé. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

L'Association hockey mineur Forillon et les ligues récréatives soutiennent plutôt qu'une glace olympique nuira au développement des joueurs.

Une glace plus large favoriserait uniquement les jeunes joueurs rapides. Ça aura comme conséquence de rendre le sport moins accessible à tous , indique un administrateur de l’association de hockey mineur, Serge Bernier.

M. Bernier craint également que Gaspé perde des tournois régionaux et provinciaux de hockey.

Hockey Québec n'accepte pas les glaces olympiques pour les tournois régionaux ou provinciaux , soutient-il.

Il rappelle qu’avec une glace olympique, Gaspé ne pourrait pas recevoir le championnat provincial de la Coupe Dodge puisque sa tenue nécessite des glaces nord-américaines.

Une partie disputée lors de l'édition 2018 du Tournoi novice/atome 2019 de Gaspé Photo : Radio-Canada

De leur côté, les ligues récréatives se questionnent sur la pertinence d’une glace olympique alors que la tendance mondiale est de se tourner vers les glaces nord-américaines, selon elles.

Le président de Hockey international, René Fasel, a dit dans les médias que les prochains championnats juniors vont se tenir en Finlande sur une glace de format nord-américaine parce que le hockey est plus excitant à ce niveau-là , plaide le porte-parole des ligues récréatives de Gaspé, Simon Germain.

L’association régionale Hockey Gaspésie-les-Îles nuance les propos de ses ligues. Même si elle ne voit aucun avantage à la construction d’une glace olympique, elle reconnait que les joueurs de hockey s’adapteront. Elle ne croit pas non plus que Gaspé sera exclue pour la tenue de tournois.

D'après un reportage de Martin Toulgoat