Les feux de forêt en Australie, comme un signal d'alarme lancé à la planète

En 2009, lors du « Black Saturday Bushfires » (les feux du Samedi noir), à partir du 7 février et pendant une semaine, 173 personnes ont perdu la vie et plus de 2300 maisons ont été détruites sur une superficie de forêt de 450 000 hectares.

En comparaison, les incendies actuels qui ont débuté à la mi-novembre (avec des alertes sévères dès septembre) ont dévasté jusqu’ici 10 millions d’hectares, détruit 2000 maisons, et ont fait 27 victimes.

La forêt a toujours brûlé en Australie. La flore et la faune s’est adaptée aux incendies. Environ 90 % des forêts sont composées de plusieurs variétés d’eucalyptus, arbre endémique de l’Australie qu’on a exporté partout dans le monde.

En Australie, on les appelle gum trees, car leurs feuilles et leur sève contiennent une résine hautement inflammable. Cet arbre flambe comme une allumette et, surtout, rapidement. Mais dans les semaines qui suivront les feux, des jeunes pousses sortiront du tronc et l’arbre retrouvera ses feuilles.

Si, au Canada, les conifères meurent dans les incendies, en Australie la forêt survit. Les aborigènes australiens savaient comment gérer la forêt. Certains ont suggéré d'utiliser à nouveaux leurs techniques. Mais à grande échelle, la tâche est plus difficile.

Températures en hausse

Selon Geoff Carey, professeur à l’Université nationale de l’Australie à Canberra, la capitale, et spécialiste de la gestion des forêts, la température en Australie a augmenté de 1 à 1,5 degrés Celsius ces 100 dernières années. Plus il fait chaud, plus il y aura de feux de forêts et sur de plus grandes superficies, dit-il. Et ce sera de pire en pire avec le réchauffement climatique.

Après les feux du Samedi noir de 2009, on s’est rendu compte que des brûlis préventifs de la forêt n’avaient qu’un effet limité pour réduire la perte des propriétés. Ce qu’il est important de faire, c’est d’éliminer les arbres et les buissons dans un rayon de 40 mètres des habitations , explique M. Carey.

Annick Thommasin, une anthropologue qui vit à Canberra depuis 12 ans, raconte avoir vu nettement la température s’élever durant cette période. La qualité de l’air dans la capitale fédérale a été l'une des pires de la planète ces deux derniers mois.

L’argument du gouvernement [de Scott] Morrison, c’est que oui, il y a les changements climatiques, mais la première chose qu’on doit considérer, c’est l’économie. Comme si on pouvait avoir une économie sans avoir une agriculture propre, une écologie de forêts, sans avoir d’eau dans les rivières. Annick Thommasin

Annick Thomassin est spécialisée dans l’étude des communautés aborigènes d’Australie qui, selon elles, sont plus les gardiens du territoire que leurs utilisateurs. Il y a une notion de réciprocité avec la nature qu’il faudrait retrouver, explique-t-elle.

Le gouvernement interpellé

L’Australie est un grand producteur et exportateur de charbon, de gaz naturel, de minéraux, de canola et d'autres produits agricoles industriels, qui sont nocifs pour la planète.

Il y a une pression énorme sur le gouvernement fédéral pour qu'il prenne le leadership dans la réduction des gaz à effet de serre , note Geoff Carey.

Des dizaines de milliers d’Australiens sont d'ailleurs sortis manifester contre le gouvernement de Scott Morrison, un climatosceptique notoire, pour protester contre sa gestion des incendies de forêt et l’absence de mesures à long terme pour lutter contre les changements climatiques.