Une femme de 36 ans de Sept-Îles est portée disparue

Selon la description de la police, la jeune femme se déplace à pied. Elle mesure 1,53 mètre et pèse 70 kilos. Elle a les yeux bleus et les cheveux foncés. Elle a un piercing à la lèvre supérieure. Elle a deux tatouages, l'un en haut de la poitrine et l'autre au poignet où il est inscrit le mot Love .

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Myranda Lapierre-Moreau a disparu le 6 janvier. Photo : Radio-Canada

La police demande à toute personne qui apercevrait Myranda Lapierre-Moreau d'en aviser les autorités et d’appeler le 911. Les personnes qui pensent détenir de l’information permettant de la retrouver peuvent également joindre la centrale d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800-659-4264